La chasse à l’homme au Canada se termine alors que le suspect de poignardage de masse Myles Sanderson décède des suites de blessures auto-infligées, selon un responsable

Le suspect recherché dans le cadre d’une attaque au couteau qui a fait 10 morts dans la province canadienne de la Saskatchewan est décédé des suites de blessures auto-infligées après que la police a retrouvé la voiture volée dans laquelle il voyageait le long d’une autoroute, a déclaré un responsable.

La mort de Myles Sanderson, 32 ans, met fin à la chasse à l’homme massive lancée dimanche à la suite de la série d’attaques dans la réserve de la Première Nation crie de James Smith et dans la ville voisine de Weldon. L’autre suspect dans les meurtres, le frère de 30 ans de Sanderson, Damien Sanderson, a été retrouvé mort lundi.

“Ce soir, notre province pousse un soupir de soulagement collectif”, a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore, commandante de la Gendarmerie royale du Canada en Saskatchewan, lors d’une conférence de presse mercredi soir.

Blackmore a déclaré que Myles Sanderson était coincé à Rosthern – à environ une heure et 20 minutes de route de la nation James Cree Smith – alors que les unités de police répondaient à un rapport faisant état d’un véhicule volé conduit par un homme armé d’un couteau. Elle a déclaré que les agents avaient forcé le véhicule de Sanderson à quitter la route et dans un fossé. Il a été arrêté et un couteau a été retrouvé à l’intérieur du véhicule, a-t-elle déclaré.

Sanderson est entré en détresse médicale pendant sa détention, a déclaré Blackmore. Elle a déclaré que la RCR avait été tentée sur lui avant l’arrivée d’une ambulance et que le personnel médical d’urgence l’avait ensuite emmené à l’hôpital, où il avait été déclaré mort.

“Toutes les mesures de sauvetage dont nous sommes capables ont été prises à ce moment-là”, a-t-elle déclaré.

Blackmore n’a donné aucun détail sur la cause du décès. “Je ne peux pas parler de la manière spécifique de la mort”, a-t-elle déclaré.

Cependant, un responsable qui s’est entretenu plus tôt avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat a déclaré que Sanderson était décédé des suites de blessures auto-infligées, sans donner plus de détails.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a également souligné que les événements feront l’objet d’une enquête.

“Vous avez des questions. Nous avons des questions”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une retraite du Cabinet à Vancouver, en Colombie-Britannique, ajoutant: “Il y aura deux niveaux de police qui enquêteront sur les circonstances de la mort de Myles Sanderson.”

Blackmore a déclaré qu’avec la mort des deux hommes, les autorités auront du mal à comprendre ce qui a déclenché le saccage.

“Maintenant que Myles est décédé, nous ne comprendrons peut-être jamais cette motivation”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu’elle espérait que les familles des victimes poignardées trouveraient un certain réconfort qu’aucun des Sanderson ne reste une menace.

“J’espère que cela leur apportera la fermeture. J’espère qu’ils pourront dormir tranquilles en sachant que Myles Sanderson n’est plus une menace pour eux.”

