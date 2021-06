La chasse à la randonneuse britannique disparue Esther Dingley reprend six mois après sa disparition

Les équipes de secours de MOUNTAIN ont repris la recherche de la randonneuse britannique disparue Esther Dingley alors que son petit ami dévasté continue de parcourir les Pyrénées dans ses propres efforts pour la retrouver.

Des officiers spécialisés ont pu passer au peigne fin le sommet Pico Salvaguardia de 8 796 pieds où le diplômé d’Oxford a pris contact pour la dernière fois avec son partenaire Dan Colegate vers 16 heures le 22 novembre.

Les secours en montagne ont repris la recherche d'Esther Dingley

Le sergent Jorge Lopez Ramos, dont l’équipe d’élite de recherche et de sauvetage en montagne de Greim a dirigé les huit jours de recherche d’Esther l’année dernière, a déclaré que la neige sur la face nord du sommet du côté français de la frontière obligeait les travaux à attendre encore.

Il a également déclaré que les agents comptaient sur la possibilité d’obtenir des informations des randonneurs qui se pressent dans les Pyrénées pendant les mois de pointe de juillet et août s’ils ne trouvaient rien plus tôt.

Les agents de la Garde civile qui ont travaillé sur le terrain seront soutenus par un hélicoptère à partir de la mi-juin qui ont une base permanente dans la ville de Benasque où Esther avait séjourné avant de disparaître.

Une enquête judiciaire espagnole ouverte après la disparition de l’homme de 37 ans né à Durham reste ouverte.

M. Lopez Ramos a déclaré: «Nous avons passé du temps à aller dans les montagnes et à voir à quoi ressemble la neige et à regarder les endroits où nous pensons qu’Esther aurait pu avoir un accident.

L'entraîneur personnel a disparu lors d'une randonnée en solitaire dans les Pyrénées en novembre dernier

« Un hélicoptère a aidé les officiers au sol mais nous n’avons rien trouvé.

« La face sud du Pico Salvaguardia peut désormais être parcourue jusqu’au sommet sans aucun problème. C’est l’un des endroits que nous avons cherché car c’est là que nous savons qu’Esther a eu son dernier contact avec son petit ami.

« Il y a encore de la neige du côté nord près du sommet sur ce qui serait le côté français donc rien ne peut être exclu pour le moment.

« La neige là-bas pourrait mettre un mois à fondre mais il est impossible de donner une date précise.

Il a ajouté : « Notre période la plus chargée de l’année où nous devons effectuer la plupart des sauvetages est sur le point de commencer et nous ne pourrons pas rechercher systématiquement Esther comme nous le faisions au début.

Le partenaire d'Esther, Dan Colegate, a déménagé dans la région dans le but de la retrouver





«Mais nous aurons à nouveau un hélicoptère ici à partir du 19 juin et nous l’utiliserons pour exclure des zones.

« L’été est la période de l’année la plus probable où nous obtiendrons des informations qui pourraient nous aider, car c’est à ce moment-là que la plupart des gens marchent dans les montagnes. »

La police et les équipes de secours en montagne ont déclaré que Dan et la mère d’Esther, Ria, étaient tous deux dans la région récemment pour discuter de la chasse en cours d’Esther et pour se regarder.