La chasse à la baleine au XXe siècle a anéanti 99 % des rorquals communs

Une nouvelle étude génomique réalisée par des biologistes de l’UCLA montre que la chasse à la baleine au XXe siècle a détruit 99 % de la population reproductrice de rorquals communs du Pacifique Nord-Est, ou population « efficace », soit 29 % de plus qu’on ne le pensait auparavant.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : les gènes parmi les membres de cette espèce en voie de disparition sont encore suffisamment diversifiés pour que les mesures de conservation actuelles devraient suffire à aider la population à rebondir sans devenir consanguine. L’étude a également révélé que la santé de ce groupe est essentielle à la survie des rorquals communs hautement isolés et génétiquement distincts dans le golfe de Californie.

L’étude, publié dans Nature Communications, est l’un des premiers à utiliser les informations du génome entier pour obtenir une image de la taille et de la diversité génétique de la population actuelle. Les études précédentes devaient s’appuyer sur des enregistrements de chasse à la baleine ou sur l’ADN mitochondrial, hérité uniquement de la mère, fournissant des informations génétiques limitées.

Au XIXe siècle, la chasse à la baleine a décimé la plupart des espèces de baleines dans le monde, mais a laissé les plus grandes espèces – les rorquals bleus et communs – en grande partie intactes. Cela a changé avec l’avènement de la chasse industrielle à la baleine au XXe siècle. Au milieu du siècle, près d’un million de rorquals communs avaient été abattus dans le monde, dont au moins 75 000 dans l’est du Pacifique Nord.

« Quand on regarde les registres de chasse à la baleine, on ne peut que dire combien ont été tués. Vous ne pouvez pas dire combien il y en avait au départ », a déclaré l’auteur correspondant Meixi Lin, qui a travaillé sur le projet en tant que doctorant à l’UCLA et est maintenant boursier postdoctoral de la Carnegie Institution for Science à l’Université de Stanford. « Nous savons que la chasse à la baleine au 20ème siècle était grave, mais nous ne savions pas à quel point elle l’était pour les rorquals communs. »

Pour le savoir, Sergio Nigenda-Morales, alors chercheur postdoctoral et auteur correspondant, a extrait l’ADN d’échantillons de tissus prélevés sur des rorquals communs sauvages dans l’est du Pacifique Nord et dans le golfe de Californie. Il a complété cela avec l’ADN fourni par des collègues de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Au total, 50 baleines ont été étudiées. Les rorquals communs du golfe de Californie ont été inclus parce que la population n’y avait pas été perturbée par la chasse à la baleine, ce qui a permis aux chercheurs d’évaluer leur diversité génétique et de découvrir comment ils étaient liés à la population de l’est du Pacifique Nord.

« Il est difficile d’obtenir des échantillons de baleines vivantes, car vous ne savez pas où elles vont se trouver – et quand elles remontent, vous n’avez qu’un moment pour prélever l’échantillon avant de retourner sous l’eau », a déclaré Nigenda-Morales. maintenant professeur adjoint à Cal State San Marcos. « C’est une expérience humiliante de mener des recherches sur le terrain et d’interagir avec le deuxième plus grand animal de la planète. »

Les analyses du génome ont révélé que la population du golfe de Californie a divergé il y a environ 16 000 ans, avec une population qui tournait autour de 114 adultes en âge de procréer. La population d’adultes reproducteurs est un indicateur clé de la capacité d’une espèce à se maintenir. La population effective du Pacifique Nord-Est est restée autour de 24 000 individus pendant des milliers d’années, jusqu’à ce qu’un déclin sévère se produise entre 26 et 52 ans – une période qui coïncide avec la chasse à la baleine au 20e siècle – pour atteindre seulement 305 individus environ.

Des études écologiques antérieures avaient suggéré une réduction de 70 % des populations de rorquals communs, tandis que des études génétiques antérieures estimaient une population beaucoup plus importante avant la chasse à la baleine.

« Il est généralement difficile de détecter des réductions récentes aussi importantes du génome. Mais dans ce cas-ci, les rorquals communs étaient vraiment abondants auparavant, ce qui rendait la réduction soudaine très évidente dans nos données. Si la réduction n’avait pas été si forte, nous n’aurions pas pu la détecter », a déclaré Nigenda-Morales.

Lorsqu’une population subit un déclin aussi drastique, les gènes nocifs laissés dans les organismes restants peuvent s’amplifier au fil du temps, car la petite taille de la population oblige inévitablement les individus porteurs de ces gènes à se reproduire ensemble. Ces gènes nocifs peuvent nuire à la santé de la population dans son ensemble et provoquer sa disparition. La diversité génétique est encore élevée parmi les baleines du Pacifique Nord-Est, ce qui signifie que de multiples versions de nombreux gènes sont encore abondantes et que les gènes nocifs ne sont pas encore devenus courants.

« La plupart de ces variations sont apparues il y a très très longtemps, donc la diversité génétique du petit nombre d’individus survivants vient de leur histoire ancienne », a déclaré le co-auteur Kirk Lohmueller, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’UCLA.

Heureusement, en raison de la lenteur de la reproduction des rorquals communs, la réduction de la population causée par la chasse à la baleine à son apogée n’a duré que deux générations de rorquals communs, soit une période de 50 ans, et s’est terminée avec la mise en œuvre du moratoire international sur la chasse à la baleine en 1985. ensuite, la population s’est lentement rétablie, et les gènes nuisibles n’ont pas eu le temps de s’accumuler.

Cependant, les simulations informatiques montrent que si la population reste à sa taille actuelle, la diversité commencera à disparaître. Les auteurs de l’étude écrivent que la chose la plus importante que les gouvernements puissent faire pour aider au rétablissement des rorquals communs est de continuer à appliquer l’interdiction de la chasse à la baleine afin que les rorquals communs aient le temps d’augmenter leur nombre.

L’avenir des rorquals communs dans le golfe de Californie dépend également du rétablissement de la population du Pacifique Nord-Est. L’analyse génomique a montré que de nombreux gènes nuisibles sont devenus communs dans le premier groupe et que la seule source de nouvelles variantes génétiques est la baleine occasionnelle du Pacifique Nord-Est qui erre sur leur territoire environ une fois toutes les trois générations. Cette injection de nouveau matériel génétique a cependant suffi à maintenir la population en vie.

Pour l’instant, les protections actuelles pour les deux populations semblent suffisantes, même si elles devront rester en place pendant longtemps. Mais le changement climatique, les collisions avec des navires et d’autres perturbations d’origine humaine pourraient compromettre le rétablissement de l’espèce. Les auteurs s’attendent à ce que les recherches en cours aident à identifier des mesures de conservation supplémentaires.

« Grâce à l’amélioration des modèles informatiques, nous pouvons intégrer des facteurs tels que le changement climatique et relier le risque d’extinction dû à des processus d’origine humaine à ce qui se passe au niveau génomique », a déclaré Lohmueller. « Continuer à développer de tels modèles est aussi important que collecter davantage de données. »

Nigenda-Morales et Lin ont entrepris la recherche en tant qu’étudiants au doctorat du professeur et auteur principal de l’UCLA, Robert Wayne, qui a continué à travailler sur le projet jusqu’à son décès à la fin de l’année dernière. Les auteurs lui ont dédié cet article.

