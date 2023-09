La Charte met en demeure les sociétés de médias afin de sauver le bouquet de télévision payante

Pour Charter, une entreprise qui ne produit pas elle-même du contenu, le bouquet TV représente toujours une part importante de son activité, même si le haut débit se développe. Charter s’efforce de maintenir l’offre groupée en vie avec de nouvelles options – des forfaits flexibles et une technologie améliorée pour relier le streaming et la télévision traditionnelle – car les prix élevés et le streaming ont poussé les clients à couper le cordon.

Les soi-disant pannes d’électricité durent depuis des décennies et découlent généralement d’une bataille autour de la hausse des tarifs – lorsque des programmeurs comme Disney veulent des tarifs plus élevés et que des distributeurs de télévision payante comme Charter hésitent à payer. Habituellement, la demande pour des événements sportifs comme l’US Open, qui bat son plein, ou la prochaine saison de la NFL, contribue à éviter que les chaînes ne deviennent sombres pour les clients.

Le PDG de l’un des plus grands câblodistributeurs des États-Unis a averti vendredi les sociétés de contenu médiatique que les négociations seraient différentes après Disney Les réseaux appartenant à Charter sont devenus sombres sur le service Spectrum de Charter.

Le streaming a bouleversé l’économie de la télévision, car les abonnements bon marché offrent des tonnes de contenu, dont une grande partie est déjà présentée sur les chaînes de télévision payantes. Les consommateurs coupent leurs forfaits de télévision payante et optent pour des options de streaming à un rythme qui n’a fait que s’intensifier au cours des cinq dernières années.

Et tandis que des entreprises comme Disney, Découverte de Warner Bros. , Paramount mondial et Comcast Si NBCUniversal tente de rentabiliser les activités de streaming, il continue de dépendre de ses réseaux de télévision non seulement pour les frais lucratifs qu’ils récoltent auprès des fournisseurs de télévision payante, mais aussi pour le contenu produit pour les chaînes elles-mêmes, qui se répercute souvent sur le streaming.

Le magnat des médias Barry Diller a récemment déclaré que les sociétés de médias traditionnelles devraient se concentrer à nouveau sur leurs réseaux de diffusion et de télévision payante, qui sont rentables, contrairement au streaming.

Winfrey, ainsi que son prédécesseur Tom Rutledge, ont souvent parlé publiquement des frais élevés que les fournisseurs de télévision payante doivent envoyer aux réseaux, et qui sont répercutés sur les clients à mesure que les prix augmentent. Ceux-ci, à leur tour, accélèrent souvent la suppression des cordons.

La croissance du streaming a rendu moins fructueux pour Charter le paiement de ces coûts, même si la société perd chaque trimestre moins de clients de télévision payante que ses pairs.

Souvent, les séries et les films diffusés sur les chaînes câblées sont diffusés sur les services de streaming peu de temps après, parfois juste une journée. Pendant ce temps, de plus en plus de sports en direct sont diffusés en streaming.

NBCUniversal diffuse Sunday Night Football, l’un des programmes télévisés en direct les mieux notés, simultanément sur son service de streaming Peacock. Paramount emboîte le pas avec son forfait du dimanche de matchs de football sur Paramount+, tandis que Disney propose certains matchs de Monday Night Football, mais pas tous, sur ESPN+.

Charter a déclaré vendredi qu’il était prêt à payer l’augmentation des tarifs demandée par Disney en échange d’une durée de pénétration minimale plus faible, ce qui signifie que Charter garantit moins de clients pour endiguer les coûts. Certains réseaux Disney atteignent les prix les plus élevés, comme ESPN, qui reçoit 9,42 dollars par abonné et par mois, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

La société s’efforce également d’offrir les services de streaming financés par la publicité de Disney – Disney+, ESPN+ et Hulu – sans frais supplémentaires afin que ses clients n’aient pas à payer deux fois pour un contenu similaire.

Vendredi, Disney a déclaré dans un communiqué avoir proposé des « moyens créatifs » pour rendre les services de streaming Disney accessibles aux clients Spectrum sans les offrir gratuitement. Il n’a pas fourni plus de détails.

Disney a déclaré vendredi que ses chaînes de télévision traditionnelles et ses services de streaming « ne sont pas une seule et même chose, comme le prétend Charter, mais plutôt des produits complémentaires ». Il a souligné son investissement dans « du contenu original diffusé exclusivement » sur la télévision traditionnelle, comme les sports en direct, les informations et autres programmes. Disney a également souligné ses investissements de plusieurs milliards de dollars dans du contenu exclusif pour Disney+, ESPN+ et Hulu.

Charter a également déclaré qu’il serait prêt à commercialiser les applications de streaming Disney auprès de ses clients haut débit uniquement, ce qu’il considère comme un moyen d’aider Disney à faire du flux en direct d’ESPN un service de streaming directement destiné aux consommateurs. Disney a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant de proposer ESPN en dehors du forfait de télévision payante. ESPN+ ne propose qu’un contenu limité du réseau.

Lors d’un appel vendredi avec des investisseurs, Winfrey a déclaré que les discussions avec Disney correspondaient à ce à quoi ressembleraient les négociations avec les fournisseurs de contenu à l’avenir – un changement radical pour le fournisseur de télévision payante.