La charpente en bois de Fort Greene avec porche à colonnes demande 2,85 millions de dollars

Dans le quartier historique de Wallabout, cette charpente en bois des années 1850 a un certain attrait avec un porche à colonnes sur lequel se détendre et un certain charme intérieur avec des planches à larges planches, des manteaux et des plafonds en tôle.

Au 102 Vanderbilt Avenue, la maison de 22 pieds de large a gagné un étage supplémentaire en 1881, selon le rapport de désignation, donnant à la structure de transition néo-grec/italianate une corniche à consoles de style néo-grec. Les détails de style néo-grec incluent les colonnes corinthiennes du porche et l’encadrement de la porte avec des fenêtres latérales. Avec son emplacement près du Brooklyn Navy Yard, il n’est pas surprenant que les premiers résidents du bâtiment travaillaient dans l’industrie maritime, notamment un maître d’équipage et un charpentier naval.

Selon les archives, il s’agit d’une maison à quatre familles légale, constituée de trois familles avec un duplex au-dessus de deux locations d’une chambre. Les pièces humides ont été rénovées, tous les appartements disposent d’une buanderie intégrée et les intérieurs semblent bien entretenus, d’après les photos de l’annonce.

Le duplex comprend un salon, une cuisine et une buanderie au deuxième étage et deux chambres, un bureau et une salle de bain au troisième. Il y a des planches à larges planches dans le salon. Il dispose également d’un mur d’éléments intégrés et d’une arcade menant à un coin vitré aménagé en bureau.

Ces planchers dorés se prolongent dans la cuisine, qui comprend des armoires bleues, un plafond en tôle et des appareils électroménagers en acier inoxydable, dont un lave-vaisselle. Une porte vitrée s’ouvre sur une terrasse avec terrasse et garde-corps en bois. Attenante à la cuisine se trouve une salle d’eau avec buanderie.

A l’étage les chambres ont toutes du parquet. La chambre donnant sur la rue a une cheminée en brique plus récente ; le seul manteau de marbre se trouve dans le salon.

Dans le jardin arrière, des murs en briques entourent le niveau supérieur de la cour et il y a également un coin cuisine extérieur en brique. Un patio en pierre bleue ombragé par une grande pergola en bois offre un espace pour manger.

Selon la Commission de préservation des monuments, il y a encore deux violations actives sur la propriété. L’un concerne les modifications du pavage et des marches sans permis et l’autre les modifications du porche sans permis. Les deux ont été publiés en 2016.

La propriété n’a pas été sur le marché depuis des décennies. Inscrite par Maria Ryan, Joe Ryan et Libby Ryan de l’équipe Ryan + Ryan de Compass, la maison est au prix de 2,85 millions de dollars. Qu’en penses-tu?

