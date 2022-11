La charmante étoile aux yeux pleins d’âme se trouve être un âne

Pour y parvenir, Skolimowski, 84 ans, devait lancer des animaux en Pologne et en Italie capables de transmettre la mélancolie essentielle d’EO. “J’avais cette manière de travailler avec eux en passant le plus de temps possible avec l’âne en solo, un par un”, a-t-il déclaré en anglais lors d’un appel vidéo aux côtés de sa femme et co-scénariste, Ewa Piaskowska, et de leur chien, Bufon. . “Chaque fois que mon équipage faisait une pause pour le déjeuner ou préparait la nouvelle scène, j’étais seul avec l’âne et je passais du temps avec lui en lui chuchotant des mots tendres à l’oreille.”

“Il était primordial que cette image ne soit pas racontée à propos de l’âne mais à travers les yeux d’un âne”, a déclaré Piaskowska. “Il était crucial et élémentaire pour nous d’être aussi près que possible de l’âne, de sentir sa fourrure et de planer au-dessus de lui, d’avoir un attrait émotionnel tactile et très expressif pour le public.”

“EO” a commencé pour Skolimowski et Piaskowska, qui ont collaboré à ses récents longs métrages “Essential Killing” et “Four Nights With Anna”, en tant qu’expérience cinématographique. Ils en avaient tous les deux «marre» des intrigues linéaires prévisibles, a-t-il dit, et voulaient lutter contre cela en utilisant un protagoniste animal silencieux. Mais quel animal ? Les chiens et les chats étaient surutilisés, ont-ils immédiatement décidé. Au lieu de cela, ils ont trouvé leur inspiration après avoir visité une crèche vivante en Sicile mise en place pour Noël il y a quatre ans.





Au milieu de la cacophonie de la basse-cour entourant l’enfant Jésus, Skolimowski a vu un âne debout seul dans un coin. “Il était vraiment immobile, sans voix, sans bruit et regardait toute la scène avec des yeux extrêmement grands”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Grâce à ces yeux, nous avons réalisé que le public peut supporter le contact avec un tel animal pendant toute la durée du long métrage. .”

Leur premier choix de casting est venu au cours du processus de recherche après que le couple est tombé sur une vidéo Facebook d’un âne du nord de l’Italie nommé Marietta faisant un acte dans lequel elle est tombée au sol. Son compagnon humain fit alors semblant de la réanimer en lui tirant sur les sabots et en faisant du bouche à bouche. Skolimowski et Piaskowska ont envoyé un chercheur pour la retrouver et ont recruté Marietta pour apparaître dans la séquence d’ouverture hypnotique dans laquelle Kasandra et EO sont baignés de lumière rouge clignotante.