La charité présente ses excuses à l’aumônier menacé de “conséquences”, de “réentraînement” pour avoir porté une épingle en croix

Un organisme de bienfaisance basé au Royaume-Uni s’est excusé “sans réserve” auprès d’un aumônier chrétien après avoir riposté lorsqu’il a été menacé de “conséquences” et de “re-formation” s’il n’arrêtait pas de porter une petite épingle en or d’un demi-pouce.

Selon le London- basé Centre juridique chrétien (CLC).

Après que la branche de Solihull a changé les titres de poste de ses aumôniers en “conseillers spirituels” dans le cadre d’une nouvelle approche “interconfessionnelle”, le ministre méthodiste qui dirigeait le programme a soulevé le problème de la petite croix de Timms en septembre, selon le CLC, qui représentait Timms.

La ministre aurait dit à Timms qu’elle était “surprise” qu’il porte une croix et qu’il devrait cesser de le faire pour éviter de présenter des “barrières” potentielles en offensant quelqu’un.

“Conformément à la philosophie de l’aumônerie des soins palliatifs et des soins de santé, aucun symbole religieux ne doit être porté par les personnes engagées dans les soins spirituels”, lit-on dans l’e-mail à Timms. “Nous devons être là pour les personnes de toutes confessions et d’aucune. Alors que je [recognized] vous avez raconté l’histoire d’un patient qui aimait la croix que vous portiez, cela peut créer une barrière pour les autres. L’idée est que nous devrions apparaître [sic] neutre et qui permet une rencontre spirituelle qui porte sur les besoins de la personne que nous visitons.”

Timms porte la croix non seulement comme symbole de sa foi chrétienne, mais aussi en mémoire de sa défunte épouse, décédée plus tôt cette année, selon le CTC. Il porte également un discret collier croix contenant une partie de ses cendres.

Timms a répondu à l’e-mail en affirmant que son épinglette indique qu’il est un aumônier chrétien et s’est demandé si l’organisme de bienfaisance exigerait qu’un sikh cesse de porter un turban ou qu’un musulman cesse de porter une burqa.

“Ma foi m’aide à aider les patients et le personnel, qu’ils aient la foi ou non”, a-t-il répondu.

Timms a ensuite été convoqué à une réunion en personne le 20 septembre avec le ministre méthodiste pour décider “si vous êtes apte à continuer à nous fournir des soins spirituels ici”. Il est resté catégorique lors de la réunion sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal, d’illégal ou en violation des politiques de l’organisme de bienfaisance, mais on lui aurait dit qu’il pourrait avoir besoin d’une «re-formation» en raison de son refus de se conformer.

Refusant un “compromis” qui lui ferait cacher son épingle en croix dans sa poche à moins qu’il ne soit avec un patient chrétien, Timms a été informé qu’il ne pourrait plus travailler à Marie Curie s’il continuait à ignorer la demande du ministre méthodiste.

Avec l’aide du CLC, Timms a ensuite envoyé une lettre à Marie Curie expliquant comment la controverse sur son épinglette avait conduit à “une crise de conscience”, étant donné qu’il pense avoir “des raisons sérieuses et convaincantes de le porter”.

“J’ai cherché sur le site Web de Marie Curie Solihull, les documents de politique, le site Web du NHS et je ne trouve nulle part où il existe une politique écrite qui interdit le port de croix dans ma situation spécifique ou pourquoi c’est interdit”, a-t-il écrit.

La lettre de Timms s’est retrouvée au siège régional de Marie Curie, qui a écrit plus tôt ce mois-ci en réponse : “Je peux confirmer qu’actuellement nous n’avons ni [organizational] ou une politique uniforme qui soutiendrait notre récente demande de retirer votre croix tout en soutenant les patients et les familles de l’hospice. je [apologize] sans réserve pour la détresse que nous avons causée.”

Timms a exprimé sa gratitude pour les excuses, mais a depuis déterminé que son travail en tant qu’aumônier “est maintenant ailleurs”.

“J’ai été choqué et blessé par la façon dont j’ai été traité”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Il n’était pas nécessaire de supprimer le symbole de la croix et, ce faisant, d’envoyer un message selon lequel la foi chrétienne doit être [neutralized] ou entièrement retiré d’un service d’aumônerie de première ligne.”

“L’idéologie interconfessionnelle devient si fermement ancrée dans la foi chrétienne qu’elle est essentiellement [canceling] lui-même”, a-t-il ajouté.

Andrea Williams, directrice exécutive du CTC, a déclaré que Timms “a fait preuve d’un grand courage en refusant de céder à la pression importante pour supprimer ce qui comptait tant pour lui”.

Plus tôt cette année, un juge du tribunal du travail au Royaume-Uni a statué en faveur de Mary Onuoha, une infirmière chrétienne qui a déclaré qu’elle avait été forcée de démissionner de son travail au Croydon Health Services NHS Trust à Londres après avoir été harcelée à cause de son collier croisé pendant des années.

Le juge a jugé que ses droits humains avaient été violés et que son traitement à cause de son collier en forme de croix avait créé un “environnement humiliant, hostile et menaçant”.

Onuoha, qui a grandi au Nigeria et a travaillé pour l’hôpital universitaire de Croydon pendant près de 20 ans après avoir immigré au Royaume-Uni en 1988, a déclaré dans un communiqué que la controverse autour de son collier “a toujours été une attaque contre ma foi”.

Comme Timms, Onuoha avait également reçu un compromis pour garder son collier croisé caché, ce qu’elle a refusé.