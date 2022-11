La charité militaire qui a “sauvé la vie” de plus d’un millier d’anciens combattants risque la fermeture en raison de la crise du coût de la vie

Une organisation caritative MILITAIRE chargée de “sauver la vie” de plus d’un millier d’anciens combattants risque d’être fermée en raison de la crise du coût de la vie.

Veterans In Action, qui travaille avec d’anciens membres des forces armées souffrant de SSPT, survit grâce à ses réserves de liquidités en baisse après le tarissement des dons publics.

VIA a besoin de 12 000 £ par mois juste pour couvrir les frais de fonctionnement, mais les dons sont inférieurs à 3 000 £ par mois Crédit : Alamy

Le fondateur, Billy Macleod, craint que des vies ne soient perdues si l’organisme de bienfaisance ne survit pas Crédit : Vétérans en action

Le fondateur et chef de l’exploitation de l’organisme de bienfaisance, Billy Macleod, a déclaré qu’il craignait que de nombreux anciens combattants ne finissent par se suicider si son organisme de bienfaisance était victime de la crise financière.

L’ancien ingénieur royal Billy, asid : « Notre organisme de bienfaisance sauve la vie d’anciens combattants – nous sommes maintenant confrontés à la faillite parce que les dons publics ont diminué en raison de la crise du coût de la vie. Si VIA échoue, des vies seront perdues.

L’organisme de bienfaisance a besoin de 12 000 £ par mois pour couvrir ses frais de fonctionnement, mais les dons ont chuté à seulement 3 000 £ par mois.

Billy 61, qui a servi dans l’armée pendant neuf ans, a ajouté : « Le financement devient de plus en plus difficile.

Jusqu’à Covid, nous avons réussi à collecter des fonds tout le temps, puis Covid a frappé et nous nous débattons depuis.

L’organisme de bienfaisance a survécu dans nos réserves, mais ils ont maintenant presque disparu.

« Il nous reste maintenant environ deux mois de coûts d’exploitation. Si nous fermons, cela pourrait raccourcir la vie de ceux que nous aidons maintenant et de ceux que nous aiderons à l’avenir.

L’organisme de bienfaisance, basé à Andover, Hamps, affirme qu’il adopte une approche à long terme de la santé mentale des vétérans travaillant à la croissance post-traumatique en immergeant les vétérans dans des projets à long terme.

Billy a ajouté: «Notre projet principal s’appelle Veterans Expeditions Overland, où les vétérans déshabillent et reconstruisent les Land Rover et les préparent aux normes d’expédition. Tous nos autres projets entourent le projet principal afin que tous les projets interagissent les uns avec les autres afin que tous les participants utilisent des compétences différentes pour atteindre le même objectif.

L’organisme de bienfaisance a également utilisé les mêmes véhicules d’expédition pour livrer de la nourriture à plus de 6 000 personnes vulnérables pendant l’épidémie de covid.

VIA a également effectué six voyages en Ukraine pour apporter de l’aide aux familles prises dans la guerre du pays avec la Russie.

Billy a reçu le MBE du roi Charles pour son travail caritatif craint maintenant que de nombreux anciens combattants traumatisés par les effets de la guerre ne se suicident si l’association caritative Veterans in Action n’est qu’une des nombreuses organisations caritatives plus petites aux prises avec les effets combinés de la pandémie de Covid-19 et la crise du coût de la vie.

Billy a déclaré: «Nous courons depuis 14 ans et avons aidé plus de 1000 vétérans.

«Nos frais de fonctionnement s’élèvent à 13 000 £ par mois, car nous louons des locaux dans un domaine privé qui comprend un bureau principal, un atelier, un atelier d’extension pour les véhicules, un atelier de marchandises, une salle de projet, une salle de sport et une suite de montage pour la réalisation de vidéos. Nous avons également un grand domaine pour nous promener avec les vétérans.

D’autres organisations caritatives militaires ont également admis qu’elles étaient également en difficulté et des recherches menées par la Charities Aid Foundation ont révélé que plus de 30% craignent d’être forcées de fermer.

Toute personne souhaitant faire un don à Veterans In Action peut le faire via Veteransinaction.org.uk