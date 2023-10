La charité judéo-chrétienne a aidé « presque tous » les Israéliens déplacés, dit Yael Eckstein

Une organisation caritative américano-israélienne largement soutenue par des chrétiens évangéliques a aidé « presque tous » les 60 000 Israéliens déplacés des villes et villages proches de la bande de Gaza, a déclaré lundi le président de l’organisation.

L’Association internationale des chrétiens et des juifs a bâti sa réputation en fournissant des repas aux juifs âgés et pauvres d’Israël, dont beaucoup sont des survivants de l’Holocauste.

Aujourd’hui, elle doit se tourner vers ceux qui ont fui leurs maisons et leurs villages communaux dévastés à la suite des attaques du 7 octobre perpétrées par le groupe militant du Hamas, a déclaré Yael Eckstein, présidente de la Fellowship, comme on appelle l’organisation vieille de 40 ans. .

« Nous sommes présents dans tous les centres d’évacuation » où les habitants ont fui, a déclaré Mme Eckstein lors d’un appel vidéo depuis Jérusalem.

Chaque résident a reçu « une carte de crédit spéciale qu’il pouvait utiliser pour tous ses besoins fondamentaux, d’un montant d’environ 600 dollars », a déclaré Mme Eckstein au Washington Times. « Chacune de ces personnes et familles de chacun de ces kibboutzim a obtenu [a card, so] au moins maintenant qu’ils peuvent acheter des chaussures sans aucune bureaucratie.

De nombreuses personnes évacuées du sud d’Israël sont reparties avec seulement les vêtements qu’elles portaient sur le dos et souvent pieds nus, a-t-elle expliqué.

Mme Eckstein a déclaré que les personnes bénéficiant de l’aide de la Fellowship et de ses organisations partenaires ne sont pas celles qui ont déjà été confrontées à des privations. Les 70 membres du personnel de l’organisation en Israël ont « créé des systèmes et des partenariats » avec d’autres groupes en Israël pour apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin, a-t-elle déclaré.

« Avant, ils n’étaient pas nécessairement pauvres », dit-elle. « Ils avaient des maisons et des voitures, mais leurs maisons ont été incendiées. Leurs voitures ont été incendiées. Tous leurs biens ont été brûlés lorsque les terroristes sont arrivés et ont incendié toutes ces villes. Et donc ils n’ont pas de carte de crédit. Ils sont venus sans chaussures, ils n’ont ni maquillage, ni vêtements, ni rien. Ils n’ont pas de chaussettes.

Aucun membre de son personnel n’a été blessé ou tué lors des attaques du Hamas, mais Mme Eckstein a déclaré que deux des clients juifs âgés de la Fellowship avaient été tués et que « nous avons des personnes âgées de notre programme qui ont été kidnappées » par les terroristes.

Des dizaines d’Israéliens seraient prisonniers du Hamas dans la bande de Gaza, selon les médias. Lundi, un responsable du Hamas a déclaré à la chaîne britannique Sky News qu’il ne savait pas combien d’otages étaient encore en vie.

Mme Eckstein a déclaré que la crise a créé des dilemmes sans précédent dans l’État juif, vieux de 75 ans.

D’une part, les premiers intervenants du pays – parmi lesquels le personnel médical et les pompiers – sont devenus des cibles alors qu’ils se précipitaient dans les zones attaquées par le Hamas. La Fellowship a fait don de 1 000 gilets de sécurité pare-balles à l’intention de ce personnel, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les partisans américains de son association caritative pouvaient faire en ce moment, Mme Eckstein a répondu que sa première demande était de prier au nom d’Israël et de son peuple. « Priez dans votre langue, dans votre foi et votre système de croyance », a-t-elle déclaré.

Sa deuxième demande concerne les dons. « Nos premiers intervenants sont devenus des victimes, et Israël a besoin de tout soutien humanitaire. Toute aide humanitaire que nous pouvons obtenir dès maintenant permet de sauver des vies », a-t-elle déclaré.

« Hier encore, un abri anti-bombes que la Fraternité a récemment installé à Sderot a été directement touché. Vous pouviez voir les photos du missile qui a atterri à deux pieds de là et de tous les éclats d’obus qui ont très, très gravement endommagé l’abri », a déclaré Mme Eckstein.

Sa troisième demande est que les gens « s’expriment » sur les attaques, insistant sur le fait qu’il n’y a pas d’« équivalence morale » entre les raids terroristes du Hamas et les représailles d’Israël.

« Israël est le seul petit bout de terre que possède le peuple juif. Nous n’avons nulle part où aller », a déclaré Mme Eckstein. « Nous avons donné la bande de Gaza aux Palestiniens et l’avons aménagée avec les plus belles serres et tout ce dont ils auraient besoin pour avoir une économie florissante. »

Mais le Hamas a tué « tous ceux qui voulaient la paix » et détruit les serres, a-t-elle ajouté.

« J’encourage tous ceux qui soutiennent Israël aujourd’hui à ne pas se laisser berner », a déclaré Mme Eckstein. « Cela ne se gagnera pas du jour au lendemain. Le Hamas a dit [they] Ils acquièrent des armes, et l’ont toujours fait, pour rayer le peuple juif de la carte. Tout de suite. Israël se bat pour sa survie, et ce n’est pas un combat qui va s’arrêter au bout d’un jour ou deux.»