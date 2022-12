La charité East Meets West commence à prospérer après l’arrêt de la pandémie

Contribution de Mohini Singh.

Après deux ans de confinement lié au COVID, nous avons enfin pu organiser notre collecte de fonds annuelle Diwali. Ce fut un succès incroyable.

Les participants ont ouvert leurs cœurs et leurs portefeuilles et deux mois plus tard, les dons continuent d’affluer ! Jusqu’à présent cette année, en additionnant nos dons, nous avons reçu plus de 100 000 $.

Cela nous a donné la possibilité de lancer notre soutien à ceux qui ont besoin de notre aide. La fondation East Meets West Children’s aide à collecter des jouets et des cadeaux pour les enfants d’immigrants ukrainiens qui ont dû fuir leur pays d’origine et qui vivent maintenant dans le centre de l’Okanagan. Nous voulons juste que chaque enfant ait un cadeau à ouvrir à Noël.

Nous nous sommes associés au centre dentaire Access exploité par le Dr Vikas Raj à Kelowna. Les 7 et 14 janvier, le Dr Raj ouvrira sa clinique pour les enfants qui n’ont pas de régime dentaire et qui ont entre 6 et 12 ans pour se faire nettoyer les dents gratuitement. East Meets West remettra à chaque enfant une brosse à dents électrique Paw Patrol pour les encourager à maintenir une bonne hygiène dentaire. Vous devez prendre rendez-vous, pour réserver, veuillez appeler Access Dental Center au 250-861-8777.

Début décembre, nous avons envoyé 5 000 $ au projet REHMA au Kenya. L’argent servira à aider les mères adolescentes.

Notre soutien à nos projets réguliers se poursuivra. Ceux-ci incluent une école maternelle à l’extérieur de Kolkata West Bengal India pour les enfants des travailleurs pauvres et des orphelinats appelés Navajeevan et Navadiganta. Dans la province d’Odisha, nous soutenons plusieurs centaines de communautés indigènes en fournissant des kits médicaux et à Mumbai, nous soutenons des programmes éducatifs dans un orphelinat pour garçons appelé Family Home.

Localement, nous continuerons à soutenir le centre de développement pour enfants Starbright avec l’équipement nécessaire pour répondre aux besoins des enfants de l’Okanagan.

La fondation East Meets West Children a été créée en 2008 par des bénévoles. Aujourd’hui, nous continuons à servir du mieux que nous pouvons. Nous ne sommes qu’un groupe de bénévoles passionnés, nous n’avons pas de frais généraux et chaque dollar amassé sert à soutenir les personnes dans le besoin.

Notre philosophie est simple : Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses. Mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d’amour. (Mère Teresa)

Mohini Singh est conseiller municipal de Kelowna et président de la East Meets West Children’s Foundation.

organisme de bienfaisancecollecte de fondsKelowna