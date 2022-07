La charité du prince Charles a accepté des millions de la famille d’Oussama ben Laden

Un fonctionnaire royal, non autorisé à parler publiquement, a nié que le prince ait accepté le don, négocié l’accord ou ait été conseillé de rendre l’argent.

Le Sunday Times a rapporté que certains des assistants du prince avaient averti Charles de l’inévitable contrecoup s’il apprenait que son organisme de bienfaisance avait accepté de l’argent de la famille de l’homme qui a orchestré les attentats terroristes qui ont tué près de 3 000 personnes, dont 67 Britanniques.

Fondé en 1979, le Prince of Wales’s Charitable Fund affirme que sa mission est de “transformer des vies et de construire des communautés durables en accordant des subventions à un large éventail de bonnes causes dans le cadre de nos principaux thèmes de financement : patrimoine et conservation, éducation, santé et bien-être. , inclusion sociale, environnement et campagne.