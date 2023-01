L’organisme de bienfaisance lancé par la sécurité des Bills Damar Hamlin a reçu un flot de dons de fans de la NFL après avoir été étiré hors du terrain avec une blessure effrayante.

Le monde de la NFL priait pour Damar Hamlin lundi soir après que la sécurité des Bills se soit effondrée sur le terrain et ait été transportée à l’hôpital dans un état critique.

Les fans ont regardé, impuissants, Hamlin a été chargé dans une ambulance et envoyé au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Puis ils ont décidé de faire la seule chose qu’ils pouvaient : soutenir Hamlin en soutenant son association caritative.

La charité de Damar Hamlin inondée de dons de fans de la NFL

Le lien vers GoFundMe de Hamlin “La collecte communautaire de jouets de la Chasing M’s Foundation” se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. Les fans rivaux ont appelé aux dons et ils sont venus rapidement.

L’objectif pour le lecteur était de 2 500 $. Il s’élevait à plus de 730 000 $ avec plus de 30 000 donateurs à 22 h 45 HE. Il montait à chaque minute.

Dans une situation terrible, les fans se sont réunis pour faire une belle chose.

“Alors que j’entame mon voyage vers la NFL, je n’oublierai jamais d’où je viens et je m’engage à utiliser ma plateforme pour avoir un impact positif sur la communauté qui m’a élevé”, a écrit Hamlin dans la section d’information de la collecte de fonds. “J’ai créé The Chasing M’s Foundation comme un véhicule qui me permettra d’avoir cet impact.”

La NFL a suspendu le match suite à la blessure du demi défensif et a publié une déclaration disant que Hamlin était dans un état critique à l’hôpital.

Son représentant marketing a publié une nouvelle mise à jour révélant que les signes vitaux de Hamlin étaient revenus à la normale, mais qu’il était soumis à un tube respiratoire et à d’autres tests.