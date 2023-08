La charité abandonne Aaron après son retour surprise – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC/Craig Sjodin

Charité Lawson a finalement décidé de ne pas aller de l’avant avec Aaron Bryant sur La bachelorette. La finale de la saison 20 de l’émission a repris après le retour inattendu d’Aaron dans l’émission. Il a été initialement éliminé après les dates de sa ville natale, mais s’est envolé pour les Fidji pour une seconde chance avec Charity pendant la semaine des suites fantastiques. Au moment où Aaron est revenu, Charity avait déjà éliminé Xavier Bonneret lui avait dit deux hommes restants, Joey Graziadeï et Dotun Olubekoqu’elle était amoureuse d’eux.

Bien sûr, Charity était plus que surprise de voir Aaron, et elle a admis qu’elle n’était toujours pas sûre d’avoir pris la bonne décision en le laissant partir. Aaron a plaidé sa cause sur la raison pour laquelle il voulait revenir. « Je pense tellement à vous », a-t-il expliqué. « Je ne peux pas en dire assez sur tout ce que je vois en vous et notre avenir. Je te vois toujours comme une épouse et la mère de mes enfants. Ces sentiments ne sont allés nulle part. Je n’ai jamais oublié ce que tu m’as fait ressentir. Si vous me voyez comme quelqu’un qui peut être votre mari, j’aimerais rester et avoir plus de temps avec vous parce qu’il y a beaucoup plus que je voulais vous montrer.

Aaron a assuré à Charity qu’il serait dans son coin, quelle que soit la décision qu’elle prendrait. Elle a décidé de lui laisser une autre chance. « Mon instinct me dit que je dois à cet homme de lui donner du temps et de me donner du temps pour ne pas abandonner maintenant ce que nous avons construit », a admis Charity. « Je reconnais les efforts qu’il a déployés pour venir jusqu’ici. Ce n’est pas un petit effort. C’est un grand geste. Mais à ce stade, ma peur est… pouvons-nous y arriver?

Charity et Aaron ont passé plus de temps ensemble pendant le dîner et ont eu la chance de parler davantage. Elle a parlé des insécurités qu’elle a eues au cours de son parcours en tant que Bachelorette. Charity se sentait toujours à l’aise avec Aaron et avait toujours des sentiments pour lui. Lors de la prochaine cérémonie des roses, cependant, elle n’avait que deux roses à offrir à ses trois hommes restants. Elle a fini par donner les roses à Joey et Dotun, éliminant à nouveau Aaron et le jetant une fois pour toutes.

« Je sais que j’ai exprimé des regrets avec la semaine dernière et je suis tellement reconnaissante du temps que nous avons eu cette semaine pour obtenir plus de clarté », a-t-elle déclaré à Aaron. « Aussi malheureux que cela puisse paraître, le temps n’était pas de notre côté là où nous devions être. Ce n’est pas ce que vous vouliez entendre, mais c’est moi qui suis honnête et véridique en ce moment et je veux que vous sachiez que je suis plus que reconnaissant d’avoir appris à vous connaître et de vous avoir rencontré et vous m’avez montré votre cœur et cela n’a jamais vacillé dans ce processus . Merci d’être ici. »

Charity a simplement estimé qu’il n’y aurait pas assez de temps pour qu’elle se rende à un endroit avec Aaron où elle était déjà avec Joey et Dotun. Aaron était bouleversé, mais a pris la rupture avec le pas. « Tu es juste une femme spéciale. J’espère que vous vous en rendez compte », a-t-il déclaré à Charity. « Tu m’as donné de l’espoir pour ce à quoi ma vie pourrait ressembler et je suis toujours dans ton coin. »

Heureusement, le voyage d’Aaron dans la franchise n’était pas terminé pour de bon, car Jesse Palmer a confirmé qu’il serait sur la saison 9 de Baccalauréat au paradis plus tard cet été.