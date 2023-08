La charge USB-C de l’iPhone 15 serait la plus grande mise à niveau depuis des années

Apple « se conformera » à la réglementation de l’Union européenne qui exige que les appareils électroniques soient équipés d’une charge USB-C, a déclaré Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. Cela signifie que les iPhones d’Apple, qui utilisent actuellement sa norme de charge propriétaire Lightning, devront changer pour prendre en charge l’USB-C. Jakub Porzyck | Nurphoto | Getty Images

Les prochains iPhones, attendus en septembre comme d’habitude, pourraient avoir une fonctionnalité qu’aucun iPhone n’a jamais eue : un port de charge générique. Les nouveaux modèles d’iPhone pourraient inclure un port de chargeur USB Type-C au bas du téléphone, selon analystes et rapports des médias. C’est le même port de charge qui est utilisé sur presque tous les ordinateurs portables vendus au cours des dernières années, ainsi que sur les téléphones Android, les iPad et d’autres gadgets, des Kindles aux écouteurs en passant par les drones et les couvertures chauffantes. Le connecteur USB-C remplacerait le port propriétaire d’Apple, le port Lightning, qui orne le bas de chaque modèle d’iPhone sorti depuis 2012. Ce changement serait l’une des plus grandes améliorations apportées à l’iPhone depuis des années pour les consommateurs. Les utilisateurs d’iPhone n’auraient plus besoin d’apporter deux câbles différents pour leur téléphone et d’autres gadgets lors de leurs déplacements. Les utilisateurs d’Android pourraient emprunter des chargeurs à des personnes possédant des iPhones. Les utilisateurs d’iPhone pourraient emprunter des chargeurs à toute personne utilisant un ordinateur portable plus récent. Les écoles et les entreprises pourraient standardiser sur un seul type de chargeur pour l’ensemble de leur parc d’appareils. USB-C pourrait même permettre aux iPhones de accéder à des vitesses de charge plus rapides. Alors que Pomme n’a pas confirmé que ses nouveaux iPhones seront dotés d’un port de chargement USB-C, et n’a pas répondu à une demande de commentaire, le changement est inévitable. Un nouveau règlement adopté par l’Union européenne l’année dernière exige des ports USB-C sur les nouveaux smartphones d’ici 2024. Il est peu probable qu’Apple produise un modèle d’iPhone uniquement pour le marché européen. « De toute évidence, nous devrons nous conformer », Greg Joswiak, responsable marketing d’Apple, dit l’année dernière. Les avantages pour les consommateurs, comme le « verrouillage » réduit sur un seul fabricant, ont contribué à former le raisonnement derrière la nouvelle réglementation. L’UE estime que la règle pourrait sauver les Européens 250 millions d’euros par an sur les chargeurs. L’UE a également déclaré que les anciens chargeurs représentaient environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an dans la région. Apple s’est opposé à la loi. Dans une lettre de 2021, Apple a déclaré que le règlement entraverait l’innovation future en matière de charge, pourrait l’obliger à retirer les appareils du marché plus tôt et pourrait confondre les consommateurs avec des informations supplémentaires. « Nous craignons que la réglementation imposant un seul type de connecteur pour tous les appareils sur le marché nuise aux consommateurs européens en ralentissant l’introduction d’innovations bénéfiques dans les normes de charge, y compris celles liées à la sécurité et à l’efficacité énergétique », a déclaré Apple dans la lettre.

Chaque fois qu’Apple modifie les ports de ses appareils, les sceptiques pensent qu’il s’agit simplement d’un effort pour gagner plus d’argent sur ses câbles haut de gamme. Le câble USB-C le plus performant d’Apple se vend 39 $. Par exemple, lorsqu’Apple a ajouté des chargeurs USB-C aux ordinateurs portables MacBook à partir de 2015, cela a fait des blagues sur les dongles nécessaires pour brancher les anciens accessoires sur les nouveaux ordinateurs portables. Lorsqu’Apple a retiré la prise casque de l’iPhone en 2016, cela a suscité des mois de commentaires, à la fois pour et contre le changement « courageux », sur la question de savoir si Apple poussait les gens vers ses AirPod sans fil plus chers. Cela inspire encore aujourd’hui si c’était la bonne décision; la plupart des téléphones Android ont emboîté le pas. Mais alors qu’Apple gagne de l’argent avec ses câbles et a un programme où les fabricants d’accessoires paient pour l’accès et les pièces Apple officielles appelées « MFi », l’objectif stratégique d’Apple est de s’assurer que ses produits fonctionnent ensemble sans défauts majeurs afin que ses utilisateurs continuent d’acheter de nouveaux iPhones . Ce ne sont pas des dongles et des accessoires nickel-and-diming. Les ventes de câbles sont signalées dans la gamme de produits Wearables, Home et Accessories d’Apple, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 41 milliards de dollars en 2022, bien que les montres et les écouteurs Apple représentent la majorité des ventes. C’est bien moins que les 205 milliards de dollars de ventes d’iPhone rapportés par Apple au cours de l’année.

