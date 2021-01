L’année dernière, la nubie a sorti les smartphones de jeu Red Magic 5S et 5G et cette année, elle passera au numéro 6. Les premiers détails viennent directement de la nubie elle-même sous la forme d’un teaser. Nous en avions déjà un concernant la conception du dos et le dernier concerne la batterie et la charge.

Il confirme une charge ultra-rapide de 120 W et une batterie de 4500 mAh. Ce dernier n’est pas une mise à niveau par rapport aux Red Magic 5S et 5G, mais le premier est une augmentation substantielle par rapport à la charge rapide précédente de 55W.





L’affiche teaser de Nubia Red Magic 6

Nous ne savons toujours pas quand le soi-disant Red Magic 6 sortira, mais nous pensons que ce ne sera pas long au rythme de ces teasers.

