La charge est super amusante

OnePlus a modifié son calendrier de sortie en milieu d’année pour 2022 en ne nous donnant pas un autre téléphone de niveau Pro et en nous laissant tomber le OnePlus 10T. Non pas que ce téléphone n’ait pas plusieurs spécifications de niveau professionnel, mais il arrive également avec un ensemble de réductions qui ont été faites pour maintenir le prix à un point de départ qui pourrait être assez attrayant selon les besoins de votre téléphone.

À partir de 649 $ et avec la nouvelle puce 8+ Gen 1 de Qualcomm, le OnePlus 10T arrive aux États-Unis fin septembre, avec des précommandes ouvertes maintenant. Nous avons pu tester la version haut de gamme pendant plusieurs semaines avant ce lancement et sommes prêts à partager quelques réflexions.

Si vous vouliez en savoir plus sur le OnePlus 10T et comment nous pensons qu’il s’intègre dans un monde qui est sur le point d’être rempli de nouvelles options téléphoniques, plongeons-y. Ceci est notre avis sur le OnePlus 10T.

Qu’est-ce que j’aime dans le OnePlus 10T ?

Spécifications pour l’argent. À 649 $, le OnePlus 10T a beaucoup à offrir dans le département des spécifications, en supposant que vous êtes d’accord avec un D’ACCORD caméra. OnePlus a certainement fait quelques coupes sur ce téléphone à partir du OnePlus 10 Pro pour maintenir le prix bas, mais ils ont également inclus une tonne de composants haut de gamme que vous ressentirez lors de son utilisation.

Vous obtenez la nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5, jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1, une charge filaire absolument absurde de 125 W de sa batterie de 4800 mAh, un bel et plat écran AMOLED 6,7″ 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en- afficher le lecteur d’empreintes digitales et les haut-parleurs stéréo. Ce sont toutes de bonnes choses difficiles à trouver pour moins de 700 $.

Mais oui, il n’a pas de charge sans fil, un système de caméra haut de gamme, un curseur d’alerte ou la sensation premium du 10 Pro. OnePlus a également étrangement installé un port USB 2.0. Donc, il n’a pas tout et je suppose que c’est généralement bien à ce prix. Vous ne pouvez pas tout avoir pour cette somme d’argent.

Mise en charge. Je ne suis pas sûr de pouvoir exprimer correctement le niveau d’excitation que j’ai eu la première fois que j’ai branché ce téléphone et que je l’ai regardé se recharger avec le inclus Chargeur 160 W qui charge à 125 W aux États-Unis. OnePlus affirme que vous pouvez charger le 10T de 1 à 100 % en 20 minutes et j’ai pensé : « C’est absolument impossible. Et puis c’est essentiellement arrivé.

Je parlais en fait à un ami lorsque j’ai branché le téléphone pour la première fois à 33% parce que je voulais lui montrer les vitesses de charge à l’écran. En moins d’une minute, je lui ai rapporté qu’il avait grimpé à 45 %, soit une augmentation de 12 % en 60 secondes. En 3 minutes, il était à 54 %. Il a terminé à 100% peu de temps après. Une autre charge, j’ai commencé à 19% et en 19 minutes, c’était à 100%. Sachant qu’il peut faire au moins 12% en une minute, nous sommes assez proches de cette revendication de 20 minutes.

C’est un argument de vente majeur pour le téléphone. Je souhaite qu’il ait une charge sans fil, mais lorsque la charge est aussi rapide, vous n’en aurez peut-être pas besoin. La plupart des téléphones, je cours jusqu’à ce qu’ils soient giflés sur mon Pixel Stand la nuit pour une charge d’entretien à la vitesse qu’il produit. Avec le 10T, je n’avais pas à le faire car je prenais simplement le chargeur à tout moment et jetais 40 ou 50% de jus en quelques minutes. Cela a totalement changé la façon dont j’abordais ma routine de charge quotidienne.

Performance. Ce téléphone est rapide. Vous vous attendez en quelque sorte à ce qu’il le soit, car il s’agit d’un téléphone OnePlus de niveau supérieur, et il exécute la meilleure puce de Qualcomm, la 8+ Gen 1. Il offre vraiment. Combinez la puce avec le réglage de OnePlus dans OxygenOS, l’affichage du taux de rafraîchissement élevé, la RAM et le stockage rapides, et ce téléphone ne va pas bégayer ou ralentir. En fait, cela ressemble presque à un téléphone de jeu qui est prêt pour que vous jetiez tout et plus encore.

J’ai en quelque sorte mentionné cela dans la section des spécifications plus tôt, mais pour 650 $, il n’y a peut-être pas de téléphone plus performant pour l’argent. Tous les autres téléphones avec un 8 Gen 1 ou 8+ Gen 1 veulent beaucoup plus d’argent que cela. Nous parlerons de certains des domaines que OnePlus a dû réduire un peu. Cependant, si vous voulez un téléphone avec juste une puissance brute et une charge ridicule, c’est difficile à battre.

Affichage. Sur le 10T, vous obtenez un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un bel affichage et celui que j’aime particulièrement en raison de sa planéité. Il n’y a pas de bords incurvés ici, les amis.

Mais dans l’ensemble, il est super rapide, a une excellente réponse au toucher et suit remarquablement bien avec votre doigt, et devient très sombre dans des situations plus sombres, une caractéristique que j’apprécie vraiment. En haut de la luminosité, cela ne correspond pas à Samsung, mais il devient assez lumineux pour la plupart. J’aime aussi la pléthore d’options pour l’affichage, des modes sombres aux personnalisations du confort des yeux et aux commandes Pro Color.

Si vous voulez un écran AMOLED plat et sans fioritures avec un profil de couleur percutant et très contrasté prêt à l’emploi, avec des angles de vision solides, c’est ce que vous obtenez ici.

Vie de la batterie. Je dois m’excuser ici, car je n’ai pas beaucoup de numéros de batterie pour vous comme je le fais normalement lors d’un examen. Ce téléphone, avec sa charge insensée, a changé la façon dont je l’utilisais et je n’ai donc vraiment pas eu l’occasion de bien documenter la durée de vie de ma batterie.

Ce que je peux vous dire, c’est que je n’ai jamais rencontré de problèmes. Je sais que mes premières charges m’ont permis de passer au lendemain, puis je rechargerais en quelques minutes à 100 %. À partir de là, j’utilisais simplement le téléphone et j’allais me coucher, souvent sans le brancher, pour trouver suffisamment de charge restante le lendemain pour ensuite atteindre à nouveau 100% en quelques minutes.

Je ne me suis jamais inquiété de la batterie à cause de la vitesse à laquelle elle peut se charger. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas à proximité d’un chargeur ou d’une prise pendant la journée, je vous laisse tomber, et je le sais. Ce téléphone vient de me jeter et je serai mieux la prochaine fois. Pour ceux qui ont accès à la recharge en une journée, vous n’aurez jamais à vous inquiéter, car même si vous avez 3 minutes pour recharger, vous récupérerez 30% de batterie.

Logiciel. C’est probablement une opinion impopulaire, mais je ne déteste pas “OxygenOS”. Je sais que ce n’est pas du tout ce qu’il a essayé d’être, une version propre et rapide d’Android avec des fonctionnalités supplémentaires en bonus. Je sais qu’il s’agit d’une copie directe du ColorOS d’OPPO, renommé uniquement pour essayer de faire croire à certains qu’il s’agit toujours d’un logiciel OnePlus. Mais honnêtement, c’est plutôt bien.

Encore une fois, il fonctionne bien et est rapide comme l’enfer. Il est gonflé, bien sûr, tout comme le mauvais One UI de Samsung. Il y a des fonctionnalités et des animations que vous souhaiteriez pouvoir faire partir pour toujours. Il a aussi un tas de fonctionnalités que j’aime beaucoup, cependant.

Par exemple, il a plusieurs nuances d’obscurité pour son mode sombre, une tonne de personnalisation pour l’affichage permanent, un certain nombre de commandes haptiques et de vibration, la prise en charge de packs d’icônes personnalisés, un tiroir d’application à défilement vertical, un moyen de masquer les indésirables icônes de la barre d’état et tout un tas d’options d’affichage. Il gère principalement les notifications comme Android le devrait, ne dérange pas la zone des paramètres rapides, offre une expérience de commutation d’application normale et vous permet même de décider de la rapidité des animations lorsque vous entrez et sortez des applications.

OnePlus promet de prendre correctement en charge le 10T avec les mises à jour de la version du système d’exploitation pendant 3 ans et 4 ans complets de correctifs de sécurité. Cela devient rapidement la norme sur Android. Ils ne sont pas toujours très rapides après la première année avec ces mises à jour de version, mais ils s’y tiennent.

Qu’est-ce qui me dérange là-dedans ?

Concevoir. Cela peut sembler étrange après avoir fait l’éloge du design du OnePlus 10 Pro il y a quelques mois, mais le design de ce téléphone n’est pas mon préféré. Et peut-être que ce n’est pas tant la conception globale que ce matériau brut à l’arrière. Le téléphone, évidemment, ressemble à un téléphone OnePlus avec le grand boîtier de caméra et la silhouette du lever du soleil. J’aime même la planéité de l’écran et la courbe subtile à l’arrière pour l’aider à bien tenir dans votre main.

Mais mec, cette texture de dos sur le modèle Moonstone Black est dégoûtante. Ça a l’air plutôt cool en vidéo et en images, mais en main, ça ressemble à l’un de ces skins merdiques que les gens achètent à des entreprises que je préfère ne pas mentionner. Par exemple, cela ne ressemble pas à du verre ou à une texture que vous voudriez toucher très souvent. J’ai souhaité à plusieurs reprises pouvoir décoller cela et révéler un dos en verre normal.

Dans l’ensemble, le design n’est pas mauvais, il se dégage juste un petit sentiment bon marché. Peut-être que je suis injuste là-bas parce que je suis toujours gâté par le OnePlus 10 Pro. Mettez un étui dessus et vous ne vous en soucierez probablement pas.

Caméra. OnePlus n’essaie pas de vous vendre le OnePlus 10T à cause de son appareil photo. Ils ont mis un Sony IMX766 ici en tant que tireur principal de 50MP, puis l’ont entouré d’objectifs macro 8MP ultra-larges et inutiles de 2MP. Cet appareil photo IMX766 est le même que celui que vous trouverez dans les téléphones Nord et d’autres options économiques, comme le nouveau Nothing Phone (1). Ce n’est pas un appareil photo haut de gamme.

Ce téléphone ne fait pas non plus ressortir le partenariat Hasselblad et tout ce que cela a signifié pour la gamme de téléphones Pro de OnePlus. Cela signifie toujours une application appareil photo complète, avec un mode Pro, des options Portrait et Nuit, etc. Cela ne signifie tout simplement pas que vous obtenez une expérience comme sur le OnePlus 10 Pro, ce qui (encore) a du sens puisque l’appareil photo utilisé n’est pas à ce niveau.

D’après mon expérience avec l’appareil photo du 10T, j’ai trouvé que c’était un tireur capable sous un bon éclairage qui se débat à l’intérieur ou que les lumières s’éteignent. Il se débat parfois dans des prises de vue de paysage plus larges ou dans des situations avec des éléments de couleur complexes, mais est solide dans les portraits et les gros plans. Je pense que l’appareil photo du 10T a livré ce que j’attendais – un appareil photo OK avec des limites.

Les coupes. Je sais que j’en ai parlé dans les spécifications, mais il y a eu des réductions notables apportées à ce OnePlus 10T dont les gens devraient être très conscients avant d’en acheter un. Il n’a pas de charge sans fil, un système de caméra haut de gamme, un curseur d’alerte ou la sensation premium des autres téléphones OnePlus. Il s’agit d’un téléphone puissant avec des réductions pour maintenir le prix là où il se trouve et c’est probablement OK, mais n’approchez pas cela en espérant tout avoir. C’est à cela que sert la ligne “Pro” de OnePlus. Pensez à cela comme un OnePlus 10 ordinaire au OnePlus 10 Pro.

Vidéo

Déballage et visite

Faut-il acheter un OnePlus 10T ?

L’argumentaire de vente du OnePlus 10T est assez simple à mon avis. C’est un téléphone pour ceux qui veulent beaucoup de puissance, qui utilisent beaucoup leur téléphone tout au long d’une journée, et qui auraient alors besoin d’une charge incroyablement rapide pour leur donner plus de temps pour l’utiliser sans avoir besoin d’être branchés longtemps. Cela ressemble presque à un téléphone de jeu quand vous le décrivez de cette façon, et c’est peut-être ça. Vous pouvez le spécifier avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM comme un téléphone de jeu, l’écran est grand et à 120 Hz, et oui, la charge est ridicule (dans le bon sens). Cela a toutes les marques d’un téléphone sur lequel vous pouvez jouer aux jeux les plus robustes, même si OnePlus ne dira pas spécifiquement que c’est pourquoi ils l’ont fait.

Ce téléphone n’est pas pour ceux qui veulent un appareil photo haut de gamme, une recharge sans fil ou la construction ou la sensation la plus haut de gamme. Puisque vous ne payez pas le prix que ces spécifications supplémentaires exigeraient, eh bien, c’est tout ce qu’il y a à dire.