La charge DUI de Bruce Springsteen a chuté, Rocker a émis une amende

METTRE À JOUR: Bruce Springsteen a été condamné à une amende de 500 $ et condamné à payer 40 $ en frais juridiques après avoir plaidé coupable d’avoir consommé de l’alcool dans une zone fermée en novembre dernier, tandis que les procureurs ont abandonné les accusations de conduite en état d’ébriété et de conduite imprudente contre The Boss.

L’accord de plaidoyer a été annoncé lors d’une audience à distance du tribunal le mercredi 24 février, selon plusieurs rapports. Au cours de la session, Springsteen a déclaré qu’il était conscient qu’il était illégal de consommer de l’alcool dans la zone de loisirs nationale Gateway contrôlée par le gouvernement fédéral, alias Sandy Hook, dans son New Jersey natal. Il a admis: « J’ai eu deux petits coups de tequila, » le Presse associée a cité le chanteur, ajoutant que le gouvernement a finalement décidé que son taux d’alcoolémie était trop bas pour justifier des accusations de conduite en état d’ébriété et de conduite imprudente.

« M. Springsteen est satisfait du résultat de la comparution d’aujourd’hui », a déclaré l’avocat de la star dans une déclaration à E! Nouvelles. << Le procureur n'a pas été en mesure de fournir les preuves et les faits nécessaires en ce qui concerne l'accusation de conduite sous l'influence (DUI) et de conduite imprudente et a par conséquent rejeté ces deux accusations. M. Springsteen, qui n'a aucun casier judiciaire aimable, plaide volontairement coupable d'une infraction à la consommation d'une boisson alcoolisée dans un endroit fermé, acceptant une amende de 500 $. "

Après que le juge a émis l’ordonnance d’amende et d’honoraires à Springsteen, le rockeur a déclaré, selon plusieurs rapports, « Je pense que je peux payer cela immédiatement votre honneur. »

Bruce Springsteen a des démêlés avec la loi dans son New Jersey natal.

Le musicien lauréat d’un Grammy a été arrêté le 14 novembre 2020 à la Gateway National Recreation Area, a confirmé le National Park Service. Springsteen a été cité pour conduite en état d’ébriété, conduite imprudente et consommation d’alcool dans une zone fermée, selon un responsable des affaires publiques du NPS. « Springsteen a coopéré tout au long du processus », a déclaré l’officier du NPS. E! News a contacté le représentant de l’artiste pour commentaires.