La charge de 200 W de Xiaomi dégrade 20% de la capacité de la batterie en 800 cycles

Xiaomi a fait une séance de questions-réponses sur sa technologie de charge 200 W récemment présentée et on lui a demandé si l’hyper charge est sans danger pour la batterie.

La réponse de Xiaomi détaille dans un certain nombre de diapositives comment il parvient à dissiper la chaleur pendant la charge de 200 W et quel type d’impact vous pouvez attendre de la recharge ultra rapide. Selon leurs estimations, la batterie devrait perdre un peu moins de 20% de sa capacité après 800 cycles, soit plus de deux ans si vous effectuez une charge complète tous les jours. Si vous passez plus de temps entre les charges, cela peut s’étirer encore plus.

Faire des calculs rapides pour un 5 000 mAh (comme celui du Mi 11 Ultra) signifie qu’il transportera 4 000 mAh de ses 5 000 mAh d’origine après 800 cycles.

Xiaomi dit que l’autorité chinoise exige au moins 60% après seulement 400 cycles, ce que Xiaomi dépasse largement.

Et voici un autre fait de la vie – quelle que soit la lenteur avec laquelle vous chargez votre batterie, elle se sera détériorée après 800 cycles. La chaleur est le principal responsable de la détérioration de la batterie, donc que vous gardiez votre téléphone connecté à un chargeur 5 W pendant 5 heures ou à un chargeur 200 W pendant 10 minutes, c’est la quantité de chaleur que votre batterie supporte qui diminuera sa charge le plus rapidement. Et toutes les batteries perdent de leur capacité après des années d’utilisation, donc compte tenu des vitesses folles, les chiffres cités par Xiaomi semblent en fait très raisonnables.

