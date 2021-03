La charge 120W de Red Magic 6 Pro, démontrée en vidéo, finit plus vite que prévu

Hier, nous avons vu les débuts des téléphones de jeu Nubia Red Magic 6 et 6 Pro. Le modèle vanilla est livré avec une charge rapide de 65 W tandis que le Pro atteint la marque ridicule de 120 W, ce qui, selon Nubia, peut effectuer une charge complète de 0 à 100% en 17 minutes seulement. Nous avons maintenant une vidéo de démonstration pour voir un test dans le monde réel grâce à un blogueur chinois Zhong Wenze qui a chronométré le temps qu’il faudrait pour charger le Red Magic 6 à 100%.

Au début de la vidéo, nous pouvons clairement voir que le téléphone détient une charge de 3%. Il parvient rapidement à passer à 4% en seulement 10 secondes puis passe à 15% au bout d’une minute sur le chargeur 120W GaN (nitrure de gallium). Cinq minutes plus tard et le Red Magic 6 Pro était à 56% et l’avance rapide de 7 minutes supplémentaires, le téléphone était assis à 100%. Cela fait 12 minutes et 7 secondes pour une charge à 100%.

De toute évidence, ce n’est pas un test scientifique, mais cela nous aide à avoir une idée de la vitesse de charge de 120W. D’un autre côté, il serait intéressant de voir à quel point le téléphone chauffe pendant le chargement à ces vitesses.

La source (en chinois)