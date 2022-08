La charcuterie mystérieuse du New Jersey ferme, déclare Makamer Holdings dans le dossier de la SEC

La petite charcuterie perdante du New Jersey qui était autrefois le seul actif d’une société cotée en bourse avec une capitalisation boursière bizarre de 100 millions de dollars a été vendue et fermée, selon un dossier réglementaire.

Votre Hometown Deli à Paulsboro, dans le New Jersey, avait été “temporairement fermé” le 19 juin alors que sa direction cherchait un nouvel acheteur, a déclaré Makamer Holdings dans un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le 1er juillet, Makamer a vendu l’inventaire restant de l’épicerie pour 700 $. Et puis, le 9 août, la société “a cédé sa filiale Your Hometown Deli, LLC pour un prix de 15 000 $, composé de 5 000 $ à payer en espèces et d’un billet de 10 000 $ à recevoir”, indique le dossier.

Makamer, une startup de bioplastiques, a fusionné avec le propriétaire de l’épicerie, Hometown International, plus tôt cette année.

“Après avoir soigneusement évalué ses perspectives, la nouvelle direction de la société a décidé de vendre Your Hometown Deli et ses actifs et de se concentrer sur les activités commerciales de Makamer en tant qu’activité de la société à l’avenir”, indique le dossier réglementaire.

“L’épicerie fine a cessé ses activités suite à la fusion”, a-t-il précisé.

Le numéro de téléphone de l’épicerie, qui n’avait que 25 004 dollars de ventes en 2021, était hors service lundi lorsque CNBC l’a appelé.

En ligne, le restaurant est répertorié comme “fermé définitivement”.

Hometown International était auparavant dirigé par Paul Morina, directeur du lycée de Paulsboro et entraîneur de lutte à Paulsboro.

La société a attiré l’attention du public en avril 2021 lorsque le gestionnaire de fonds spéculatifs David Einhorn a noté dans une lettre au client la disparité entre les ventes résolument modestes de l’épicerie et la valorisation boursière exorbitante de Hometown.

“Le pastrami doit être incroyable”, a déclaré Einhorn dans cette lettre.

Makamer Holdings a déclaré qu’il se concentrait désormais sur la fabrication de résines biodégradables pour remplacer les plastiques à base de pétrole existants.

Pour les trois mois terminés le 30 juin, la société a déclaré une perte nette de 9 millions de dollars, qu’elle a attribuée à la fermeture de la charcuterie et à la transition vers les bioplastiques.

La dernière transaction publiquement connue des actions de Makamer était une vente de 300 actions pour 9 dollars par action le 22 juillet. La société a une capitalisation boursière de 327 millions de dollars à ce prix de l’action.