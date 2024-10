La chapelle de l’université du Vermont renommée en raison d’un lien eugéniste peut conserver son nouveau titre, selon le juge

Un collège privé d’arts libéraux du Vermont qui a changé le nom de sa chapelle en raison de liens avec l’eugénisme ne sera pas ordonné de restaurer le titre, selon une décision rendue dans un procès contre l’école.

Le Middlebury College a annoncé en 2021 qu’il avait retiré le nom de John Mead en raison de son « rôle d’instigateur » dans les politiques eugéniques du début des années 1900, qui « cherchaient à isoler et à empêcher la procréation des soi-disant « délinquants, dépendants et défectueux ». Le tribunal a statué le 3 octobre que le collège n’était pas tenu de restaurer le nom, mais le juge autorise le procès devant jury sur les dommages et intérêts sur d’autres réclamations, a déclaré l’ancien gouverneur James Douglas, administrateur spécial de la succession de Mead, sur Mercredi.

Douglas avait a intenté une action en justice pour rupture de contrat contre son alma mater en 2023, accusant l’école de comportement d’annulation de la culture lorsqu’elle a supprimé le nom Mead du bâtiment, qui s’appelle désormais Middlebury Chapel.

Mead, médecin et industriel diplômé de Middlebury en 1864, a été gouverneur du Vermont de 1910 à 1912. Le nom de la chapelle commémorative Mead est resté inchangé pendant plus de 100 ans, même après la mort de Mead en 1920, a écrit le juge.

« Le gouverneur Mead a contribué la plupart des fonds pour la construction initiale de la chapelle, mais il n’a pas fourni de fonds pour son entretien indéfini, et Middlebury a déterminé que le moment était venu de changer le nom », a écrit le juge de la Cour supérieure, Robert Mello. commande. « Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la durée raisonnable de toute durée contractuelle quant au nom de la chapelle a été respectée en droit. »

Le Middlebury College s’est dit heureux que le tribunal ait résolu les réclamations au cœur du dossier de la succession en faveur du collège. Les «avocats de l’école évaluent les prochaines étapes pour résoudre pleinement les quelques problèmes restants et faire avancer cette affaire vers une clôture», a déclaré le porte-parole Jon Reidel par courrier électronique.

Douglas, qui enseigne à temps partiel à Middlebury, s’est dit déçu.

« De toute évidence, le collège peut prendre la bonne décision à tout moment », a déclaré Douglas. « Le collège devrait comprendre qu’il a dénigré un bienfaiteur généreux et loyal qui aimait le Middlebury College. »

Le nom a été supprimé après la la législature de l’État s’est excusée en mai 2021 à tous les résidents, ainsi qu’à leurs familles et descendants qui ont été lésés par les politiques et pratiques eugéniques sanctionnées par l’État qui ont conduit à des stérilisations. Middlebury n’a pas été la première école à retirer un nom en raison de son soutien à de telles politiques.

En 2019, le président sortant de l’Université du Vermont s’est excusé pour l’implication de l’école dans la recherche eugénique dans les années 1920 et 1930 qui a contribué à conduire aux stérilisations. L’année précédente, l’université avait décidé de retirer de la bibliothèque le nom d’un ancien président d’école en raison de son soutien à l’Eugenics Survey of Vermont et à son chef, un professeur d’université.

Mead et sa femme ont donné 74 000 $ à l’école en 1914 pour créer une nouvelle chapelle importante sur le point culminant du campus, ont déclaré les responsables de Middlebury en 2021. Deux ans auparavant, Mead avait fortement exhorté le corps législatif à adopter des politiques et à créer une législation fondée sur théorie de l’eugénisme, disaient-ils.

Douglas a déclaré que Mead avait choisi Mead Memorial Chapel comme nom pour honorer ses ancêtres.

« Donc, toute la base de la décision est erronée », a-t-il déclaré.

Les questions restantes à résoudre au procès sont de savoir si la transaction était un cadeau ou un contrat que Middlebury a injustement violé sans bonne foi, et si oui, à quels dommages, le cas échéant, la succession a droit, a écrit le juge.