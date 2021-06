La chanteuse veut qu’elle reprenne sa vie, que se passe-t-il ensuite pour elle au tribunal ?

Britney Spears a clairement indiqué à quel point elle était frustrée par l’arrangement juridique qui a contrôlé sa vie pendant 13 ans, mais la chanteuse aura besoin de patience avant de retrouver la liberté. Les experts juridiques disent que vouloir se retirer d’une tutelle nommée par le tribunal est plus facile à dire qu’à faire. Spears, maintenant âgée de 39 ans, devra convaincre le juge qu’elle est capable de gérer ses affaires personnelles et ses actifs d’une valeur d’environ 60 millions de dollars, selon des documents judiciaires.

« Une fois qu’une personne est sous tutelle, il est difficile d’en sortir car le tribunal ne veut pas supprimer ces protections uniquement pour que le tuteur en profite », a déclaré l’avocat de la famille basé à Los Angeles, Christopher Melcher.

« Ils devraient démontrer que ce n’est plus nécessaire », a ajouté Melcher.

Dans des remarques émouvantes et en colère adressées au juge chargé de son affaire, Spears a décrit mercredi la tutelle comme abusive, stupide, embarrassante et démoralisante.

Le chanteur de « Piece of Me » a supplié que l’arrangement soit terminé sans avoir à subir plus de tests psychologiques. « Je ne veux pas être évalué, être assis dans une pièce avec des gens quatre heures par jour comme ils l’ont fait avec moi avant , » elle a dit. « Si je peux travailler et fournir de l’argent et travailler pour moi-même et payer d’autres personnes, cela n’a aucun sens. »

Jeudi, Spears s’est excusé auprès des fans via une publication Instagram pour « faire semblant d’aller bien au cours des deux dernières années ». « Je l’ai fait à cause de ma fierté et j’étais gênée de partager ce qui m’était arrivé », a-t-elle écrit.

La tutelle a commencé en 2008 lorsque Spears a subi une crise de santé mentale. La nature de sa maladie mentale n’a jamais été révélée. Un an plus tard, elle fait son retour, sort de nouveaux albums et se produit en live pendant 10 ans jusqu’à fin 2018.

La juge Brenda Penny a félicité Spears pour son courage à s’exprimer, mais a déclaré mercredi que Spears devait soumettre une requête au tribunal demandant la fin de la tutelle avant que de nouvelles mesures puissent être prises. Aucune nouvelle date n’a été fixée.

Selon les termes de la tutelle en Californie, le juge envoyait généralement un enquêteur nommé par le tribunal pour parler avec Spears et d’autres parties intéressées, y compris les parents de la chanteuse Jamie et Lynne Spears, son responsable des soins et l’institution financière qui gère ses affaires. Le juge prendrait la décision finale.

« Tout le monde pense que vous entrez simplement devant le tribunal avec votre affaire et que le juge va m’entendre et le juge va comprendre que ce que je veux est ce qui est juste, et ils vont me le donner. Et c’est simplement ne fonctionne pas de cette façon », a déclaré Scott Rahn, un avocat spécialisé dans les fiducies et les tutelles. « Cela doit être justifié », a ajouté Rahn.

Spears aura peut-être plus de chance de gagner un assouplissement de certaines des restrictions auxquelles elle est maintenant confrontée. Elle a mentionné vouloir choisir son propre avocat, se marier et avoir un autre bébé, se faire coiffer et se faire coiffer, et qu’un thérapeute vienne la voir plutôt que l’inverse.

Lisa MacCarley, une avocate chargée de l’homologation et de la tutelle qui soutient le mouvement #FreeBritney, a déclaré que Spears avait été « traité de manière misérable » sous la tutelle. « Britney Spears doit entrer dans le bureau d’un conseiller juridique compétent et indépendant et évaluer ses options », a déclaré MacCarley.