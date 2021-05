La chanteuse Sona Mohapatra dit que toutes ses économies ont été investies dans «Shut Up Sona» avant la pandémie | Nouvelles des gens

Bombay: La chanteuse Sona Mohapatra s’est rendue sur les réseaux sociaux lundi pour expliquer comment toutes ses économies étaient allées à la réalisation de son film documentaire « Shut Up Sona » juste avant la pandémie, et le verrouillage qui a suivi l’a laissée sans revenus.

«La douleur est inévitable, la souffrance est facultative .. rendre heureux quand je peux. Mon film #ShutUpSona voyage encore dans des endroits du monde entier et remporte des festivals. Toutes mes économies ont été investies dans ce film, juste avant que la pandémie éclate et nous arrête pistes sans revenus », a tweeté Sona.

Dans un tweet séparé, la chanteuse a également annoncé que son film documentaire avait été nominé dans la catégorie « Meilleur documentaire » au Festival du film indien de New York 2022.

« SHUT UP SONA; Sélection officielle et nomination du meilleur #documentairefilm au @nyindianff 2022. @DeeptiCam @EspressoMedia #NewYork #wemadeamovie #love #music #travel », a tweeté Sona plus tôt dans la journée.

Réalisé par Deepti Gupta, « Shut Up Sona » tourne autour de son parcours de chanteuse, sa marque de musique, son amour pour les racines et la culture de son pays, et comment elle est devenue un symbole d’espoir pour un mouvement plus large.