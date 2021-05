La chanteuse Shreya Ghoshal accueille son petit garçon avec son mari Shiladitya

La célèbre chanteuse Shreya Ghoshal et son mari Shiladitya sont devenus les parents d’un petit garçon. Ghoshal a annoncé la naissance de son premier enfant sur ses différentes poignées de médias sociaux.

«Dieu nous a bénis avec un bébé précieux cet après-midi. C’est une émotion jamais ressentie auparavant. @shiladitya et moi, ainsi que nos familles, sommes absolument ravis. Merci pour vos innombrables bénédictions pour notre petit paquet de joie », a écrit la chanteuse dans son message.

Félicitations de la part de la fraternité musicale et des fans de Shreya sur les réseaux sociaux. Le chanteur Vishal Dadlani a écrit: «OUI !!! GUPLU 2.0, pour la victoire !!! Félicitations, @shreyaghoshal et @shiladitya! Enfin mon ami Nishachar aura une raison de se coucher tard !! Je vous aime les gars! » tandis que la chanteuse Neeti Mohan a commenté: «Beaucoup de félicitations. C’est une si merveilleuse nouvelle. J’espère que toi et le bébé allez bien. Beaucoup d’amour et de félicitations de la part de la famille Mohan & Pandya @shreyaghoshal @shiladitya @soumghoshal Nana Nani Dada Dadi. »

«D’énormes félicitations, mes très chères @shreyaghoshal et @shiladitya. Que Dieu le bénisse avec le meilleur de la santé et du bonheur à tout jamais. Des tonnes d’amour à vous tous », a souhaité la musicienne Sophie Choudry tandis que le chanteur Raj Pandit a écrit:« @shreyaghoshal Yayyy félicitations! Je vous souhaite à tous de l’amour et une bonne santé! @shiladitya. »

Mariée à l’entrepreneur Shiladitya Mukhopadhyay, Shreya a annoncé sa grossesse au monde en mars de cette année. Partageant une photo d’elle-même berçant son ventre rond, Shreya a écrit: « Bébé #Shreyaditya est en route! @Shiladitya et moi sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous tous. Besoin de tout votre amour et de vos bénédictions alors que nous nous préparons pour ce nouveau chapitre dans nos vies. »

Shreya a depuis documenté son parcours de grossesse sur Instagram. La chanteuse avait également partagé des photos de sa baby shower en ligne.

Ses amis et sa famille n’ont pas pu être présents en raison du verrouillage en cours et des restrictions COVID-19, mais ils ont rejoint via un appel vidéo.