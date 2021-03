Shilpa Rao dit que la pandémie lui a appris ce que cela signifie vraiment quand nous disons: «L’homme propose, Dieu, dispose». La chanteuse a révélé qu’elle ne sortait pas encore activement pour des concerts physiques. «J’ai mes parents à la maison, donc je ne sors pas encore pour des concerts. Covid m’a appris une chose que vous pouvez faire des plans mais que vous devez vous abandonner à la vie. Je fais des plans uniquement pour les prochaines 24 heures, pas au-delà », a-t-elle déclaré.

Même si elle ne sort pas pour des concerts, Shilpa a été occupée par des concerts virtuels.

«Oui, nous les faisons. Même en mars, lorsque le verrouillage s’est produit, c’était une période très angoissante pour tout le monde. Bien que nous soyons des artistes et que nous organisions des sessions en direct sur Instagram et Facebook, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas anxieux. Dans la société, lorsqu’une sorte de crise survient, les artistes se chargent de divertir les gens et de leur donner de l’espoir. En fin de compte, nous sommes des êtres humains et avons nos propres moments d’anxiété. Pendant une telle période, la musique d’autres artistes vous inspirera. C’est ce que j’ai fait pendant le verrouillage. De plus, je me suis fait un devoir de rester en contact avec mes fans via les médias sociaux », a-t-elle déclaré.

La dernière association de Shilpa est avec l’émission de télé-réalité musicale de Zee TV Indian Pro Music League ou IPML. Shilpa dit, le spectacle l’a réunie avec la scène après un long moment!

Le chanteur a déclaré: «IPML est une question de musique et de performances. Le plus gros USP du spectacle est d’avoir plus de 18 artistes réunis sur une seule scène. J’espère que les gens apprécieront le spectacle et le recevront avec amour. Je suis très heureux d’en faire partie. De plus, cela fait longtemps que nous nous sommes tous éloignés de la scène en raison de la crise du COVID. La scène me manque vraiment. Ce spectacle me réunit enfin avec la scène.

Avant de se séparer, Shilpa a offert quelques conseils aux chanteurs en herbe: «Si vous voulez faire de la musique dans la vie, n’oubliez jamais la raison pour laquelle vous vouliez le faire. Si vous voulez être une star, gagner de l’argent ou être dans une position glamour, ces raisons peuvent être valables pour vous, mais cela ne devrait pas être la raison pour laquelle vous faites de la musique. La musique ne doit être faite que pour l’amour pur et la joie qu’elle vous procure. J’ai commencé à enregistrer en 2005, cela fait 15 ans mais j’ai toujours ces accès de nervosité avant d’entrer en studio. C’est une bonne chose car cela vous incitera à vous efforcer d’être meilleur dans votre travail! »