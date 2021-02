La chanteuse Shenseea explique pourquoi elle a cessé d’essayer de «devenir la prochaine Rihanna»

Karité n’est pas une artiste facile à cerner, et c’est comme ça qu’elle aime ça.

Le chanteur de Dancehall jamaïcain de 24 ans a déjà enregistré des morceaux avec Christina Aguilera, Sean Paul et Tyga, et elle est fière d’avoir développé son propre son unique dans le processus.

«Ma musique est définitivement énergique», dit-elle à E! Nouvelles dans une interview exclusive pour notre série «À surveiller» célébrant le Mois de l’histoire des Noirs. « Cela dit la vérité parce que j’essaie normalement d’écrire sur ce que je vis ou sur quelqu’un d’autre. Parce que j’aime écrire de la musique à laquelle les gens peuvent s’identifier. Quand ils l’entendent, ils ont l’impression que je leur parle. . «

Shenseea, dont les compétences de parolière et le comportement optimiste lui ont valu 3,7 millions Instagram followers, a signé avec Interscope Records en 2019 et dit qu’elle espère « certainement » sortir son premier album plus tard cette année. Bien qu’elle ait initialement rêvé de suivre les traces de son compatriote originaire des Caraïbes Rihanna, Shenseea a rapidement trouvé plus de joie à faire les choses à sa manière.