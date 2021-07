La chanteuse réfléchit à la célébrité traumatisante de son enfance

LeAnn Rimes a célébré le 25e anniversaire de son album « Blue » ce mois-ci. Mais la chanteuse et actrice, qui est devenue la plus jeune personne à remporter un Grammy à 14 ans pour l’album, réfléchit rarement à cette période de sa vie afin de « maintenir (sa) raison ».

« Je peux regarder en arrière et reconnaître, je pense, à quel point j’ai survécu », a-t-elle déclaré à USA TODAY avant la deuxième saison de son podcast sur la santé mentale « Wholly Human » (sortie maintenant). « Les parties traumatisantes de celui-ci sortent de l’ombre et l’emportent sur le succès et toutes les réalisations, il est donc agréable de regarder en arrière et d’avoir une vision équilibrée des deux côtés des choses. »

Rimes, 38 ans, « s’occupe toujours » de l’impact sur la santé mentale de la célébrité à un si jeune âge.

« Je plaisante toujours à ce sujet, mais ce n’est pas vraiment drôle … Je n’ai jamais eu personne à qui appeler et dire: » Hé, comment as-tu vécu ça? » Parce que la plupart d’entre nous qui commencent à cet âge sont morts ou encore vraiment secoués par toute l’expérience », a-t-elle déclaré.

« J’ai l’impression que l’une de mes plus grandes réalisations a probablement été d’avoir survécu à la célébrité de mon enfance et de l’avoir dépassée et de trouver ma propre guérison et mon propre parcours de guérison, car tout le monde n’a pas cette chance. »

Rimes a également surmonté son drame personnel qui se joue aux yeux du public. Elle et son mari Eddie Cibrian ont fait les gros titres lorsqu’ils sont devenus publics en tant que couple en 2009. Le couple s’est rencontré alors qu’ils étaient tous les deux mariés à d’autres personnes et l’ex de son mari, Brandi Glanville, a diffusé des détails sur leur dynamique familiale en tant que membres de la distribution sur « Real » de Bravo. Femmes au foyer de Beverly Hills. »

Lorsque les situations familiales deviennent stressantes, Rimes pense qu’il est important d’avoir des conversations ouvertes et honnêtes : « (Essayez) de le faire à partir d’un lieu d’amour bienveillant et de compréhension et de ne pas communiquer lorsque nous sommes déclenchés et dans un état d’excitation si élevé. Je pense que c’est super important. »

Elle n’a pas toujours été une « reine des frontières », mais avec le temps, elle a compris l’importance de fixer des limites fermes.

« Je pense… vraiment savoir quand s’éloigner et donner de l’espace aux gens et prendre de l’espace pour soi, je pense que ce sont tous des éléments clés pour la survie et la communication de l’unité familiale. »

Rimes a dit qu’il est parfois préférable de faire une pause, même lorsqu’il s’agit de famille.

« Il y a beaucoup de choses très malsaines dans notre société auxquelles nous sommes amenés à penser », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas parce que les gens font partie de la famille que vous ne pouvez pas faire de pause. Je pense que c’est vraiment important pour la santé mentale de tout le monde de savoir que c’est une option. »

Un « type sain d’égoïsme » est également acceptable.

« L’une des plus grandes choses que j’apprends par moi-même est que l’égoïsme n’est pas égoïste », a-t-elle déclaré. « Personne n’est servi par vous en faisant passer les besoins de tout le monde avant les vôtres. C’est quelque chose que je continue d’apprendre… l’égoïsme est important et le soin de soi. »

Rimes pratique les soins personnels de diverses manières, y compris une routine matinale qui implique des techniques de drainage lymphatique comme le gua sha sur son visage, la méditation et des séances d’entraînement.

Qu’est-ce que le gua sha ? tout ce que tu as besoin de savoir

« Je pense que l’une des plus grandes pièces pour moi est probablement d’entrer dans mon corps ces derniers temps, comme bouger et danser et simplement trouver des moyens d’être en quelque sorte désinhibés et d’apprécier le mouvement », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle faisait « un peu de tout ». dans le domaine du bien-être, des pratiques de respiration à l’acupuncture faciale.

Elle explore également de nouveaux sujets sur le bien-être dans son podcast. Alors que Rimes est devenue personnelle à travers sa musique depuis des années, « Wholly Human » lui permet d’utiliser sa voix différemment, a-t-elle déclaré.

« Chaque fois que je le fais, j’ai l’impression de m’ouvrir de plus en plus et je permets à cet espace d’être un lieu d’humanité », a-t-elle déclaré. « (Il) était important pour moi que les gens puissent, après toutes ces années, se connecter avec moi d’une nouvelle manière et partager mon voyage pour moi-même, pour vraiment décharger la honte de mon voyage pour moi-même, pour décharger la honte du voyage de tout le monde en partageant le mien. »

Ce voyage se poursuit dans son prochain album, « God’s Work ».

« Cet album est un véritable appel à l’action non seulement personnellement mais pour le collectif », a-t-elle déclaré à propos de l’album, qui sortira en octobre. « J’ai l’impression d’écrire vraiment de la musique qui fait partie de ma propre expression et de mon éveil, mais j’appelle les gens à se joindre à moi aussi. »

