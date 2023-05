La chanteuse populaire Rakshita Suresh, qui a chanté des chansons dans des films tamouls, télougou, kannada et hindi, a eu un accident de voiture en Malaisie le dimanche 7 mai. Elle a partagé les détails de son accident sur ses réseaux sociaux, ajoutant que le conducteur, son co-passager et elle-même sont en sécurité avec des blessures externes mineures et quelques blessures internes.

Rakshita a écrit : « J’ai eu un accident majeur aujourd’hui. La voiture dans laquelle je me trouvais a percuté une cloison et s’est écrasée sur le bord de la route alors que je retournais à l’aéroport en Malaisie ce matin. Toute ma vie a défilé devant moi. pendant ces 10 secondes d’impact. Grâce aux airbags, sinon ça aurait été pire. »

« Je tremble encore de ce qui s’est passé, mais je suis si heureux que moi, le conducteur et l’autre passager qui était assis sur le siège avant soient en sécurité avec seulement des blessures externes mineures et quelques blessures internes. Reconnaissant et chanceux d’être en vie « , a-t-elle poursuivi en ajoutant un emoji mains jointes.





La chanson la plus récente de la chanteuse est Kirunage dans la version Kannada de la bande originale d’AR Rahman pour le magnum opus Ponniyin Selvan 2 de Mani Ratnam. Elle avait également chanté le morceau Sol dans la version tamoule de la préquelle. Rakshita a chanté plusieurs chansons pour le compositeur primé aux Oscars dans différentes langues dans des films tels que Mimi, Cobra et Vendhu Thanindhathu Kaadu, entre autres.

Rakshita Suresh a participé à l’émission de télé-réalité de chant tamoul Super Singer 6 en 2018 et a terminé en tant que premier finaliste à perdre contre Senthil Ganesh lors de la grande finale. Auparavant, elle avait remporté l’émission de télé-réalité pour enfants Kannada Little Star Singer en 2009 à l’âge de 11 ans.

