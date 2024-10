La chanteuse Pink reporte une série de concerts pour des raisons indépendantes de sa volonté

Pink a annulé de manière inattendue une série de concerts à la fin de sa « tournée Trustfall ».

L’interprète de « Get The Party Started » s’est lancée en tournée en octobre 2023 pour soutenir son neuvième album studio.

« Pour des raisons indépendantes de ma volonté, nous devons reporter nos quatre prochains spectacles à Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee et Des Moines », a-t-elle écrit sur Instagram.

« Je suis vraiment déçu de partager cette nouvelle, mais nous travaillons à reprogrammer chacun de ces spectacles dès que possible. »

Elle a ajouté : « Vos billets seront toujours valables pour les nouvelles dates. Veuillez garder un œil sur les mises à jour – nous aurons plus d’informations bientôt.

« Merci de votre compréhension. J’ai hâte de vous voir très, très bientôt. Je vous envoie à tous amour et santé. »

On ne sait pas pourquoi le musicien de « Just Give Me a Reason » a dû annuler les concerts. Elle avait précédemment annulé un spectacle de sa tournée « Summer Carnival » au cours de l’été en raison des ordres du médecin.

Les représentants de Pink n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’interprète de « So What » est connue pour se donner à fond lors de ses shows et exécute des numéros acrobatiques entraînants entre chant et danse.

Plus tôt cette année, Pink – dont le nom complet est Alecia Beth Moore Hart – a continué ses cascades aériennes malgré une blessure au genou lors d’un concert au Allegiant Stadium de Las Vegas.

Dans un vidéo publiée en ligne, on pouvait voir la chanteuse lauréate d’un Grammy Award boitant sur scène avec deux personnes à ses côtés.

« Merci les gars », dit-elle en s’accrochant à son harnais aérien. « Tu n’as pas besoin de genoux pour voler. Je viens te voir à l’arrière ! »

« @P!NK s’est envolé à travers l’Allegiant Stadium – blessé au genou et tout ! Elle a peut-être donné le meilleur concert live que j’ai jamais vu », a écrit un fan en légende. Tik Tok vidéo.

« Elle est surhumaine », a commenté un autre sur la vidéo. « J’adore cette femme. L’une des meilleures interprètes que j’ai jamais vues en live. »