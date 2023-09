La chanteuse Pink expulse un homme condamnant la circoncision lors de son concert : « Sortez cette merde »

Donnez-lui simplement une raison et le musicien Pink vous expulsera de son concert.

Alors qu’elle se produisait à San Antonio, au Texas, lundi, la star avait une tolérance zéro envers un spectateur qui manifestait au milieu de son set.

« Qu’est-ce que ça dit? » a demandé l’homme de 44 ans à un individu brandissant son téléphone dans un vidéo enregistrée par un fan. « Oh wow, tu fais valoir tout un point en ce moment, n’est-ce pas ? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau ? »

LA CHANTEUSE PINK CHOQUÉE APRÈS QUE UN FAN LANCE LES CENDRES DE SA MÈRE MORTE SUR SCÈNE DE CONCERT

L’homme, qui se tenait à quelques mètres de Pink dans la première place, a pointé son doigt de manière agressive vers le chanteur de « So What » tout en disant quelque chose d’inaudible.

« Est-ce que ça va aller ? Tu as dépensé tout cet argent pour venir ici et faire ça ? Allez mec. Je vais devoir acheter un sac Birkin avec l’argent du billet », a plaisanté Pink à propos du sac Hermès cher et très convoité. « Sortez cette merde d’ici. »

L’homme s’est retourné et a montré au public les mots sur son téléphone. On pouvait y lire « CIRCUMCISION CRUEL & INSOLITE ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Il veut que vous le lisiez tous. Il est venu ici ce soir pour parler de circoncision », a déclaré la mère de deux enfants à la foule.

Des fans irrités ont crié à l’homme de « se taire ».

Tout en continuant à gesticuler et à déclamer son message, Pink a déclaré : « Sortez. Nous devons sortir ça d’ici. Sortez-le. Sortez ce cancer, mec. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La sécurité a rapidement expulsé l’homme alors que les fans huaient sa sortie.

« Je me sens mal. Je me sens mal qu’il ait perdu son temps ce soir », a déclaré Pink alors que le manifestant quittait la salle.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Actuellement sur elle Tournée du Carnaval d’été, Pink a été soumis à un comportement de fans encore plus particulier ces derniers mois.

Récipiendaire d’un cadeau bizarre lors de son concert à Hyde Park à Londres plus tôt cet été, Pink s’est fait lancer un sac rempli de cendres sur scène. Dans une vidéo enregistrée par un fan, on voit Pink ramasser un sac en plastique rempli d’une substance, au milieu de sa performance de « Juste comme une pilule « .

« Est-ce que c’est ta mère ? » » a demandé le chanteur stupéfait en s’adressant directement à un membre du public.

« Je ne sais pas quoi penser de ça », a-t-elle poursuivi avec perplexité, posant le sac près d’un haut-parleur avant de continuer sa chanson.

Un représentant du chanteur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital sur l’une ou l’autre situation.