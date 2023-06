La chanteuse Pink choquée après qu’un fan ait jeté les cendres de sa mère décédée sur la scène d’un concert

Eh bien, c’est une façon de commencer la fête.

La chanteuse Pink a reçu un cadeau particulier lors de son concert à Hyde Park à Londres ce week-end après qu’un fan ait jeté sur scène un sac rempli des cendres de leur mère décédée.

Dans une vidéo enregistrée par un fan, on voit Pink ramasser un sac en plastique rempli d’une certaine substance au milieu de sa performance de « Just Like A Pill ».

« Est-ce que c’est ta mère ? » demanda le chanteur stupéfait, s’adressant directement à un membre du public. « Je ne sais pas comment réagir à ce sujet », a-t-elle poursuivi avec perplexité, plaçant le sac près d’un haut-parleur avant de continuer sa chanson.

Les médias sociaux ont eu une journée sur le terrain avec l’incident, déchirant la personne qui a choisi de faire une telle chose.

« Non… Je ne comprends pas comment ça va dans n’importe quel monde ? @Pink a géré ça comme un pro comme d’habitude, mais c’est juste un gros non ! Fixez des limites ! Pourquoi diable jetteriez-vous les cendres de votre mère sur elle », a écrit une personne sur Twitter.

« Qu’est-ce que Pink est censée en faire ? Ce ne sont pas les cendres de sa mère comme wtf », a demandé une autre personne.

Une personne était très perplexe quant à la façon dont Pink savait ce qu’il y avait dans le sac en plastique, écrivant à Twitter : « Wtf ! Comment Pink a-t-elle su qu’il s’agissait des cendres des mamans ? Comme si wtf était descendu ici exactement ???? »

Un représentant du chanteur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

« Au moins, ce n’était pas un téléphone portable, mais les gens s’il vous plaît, arrêtez de jeter des trucs sur les artistes », a écrit un autre utilisateur, faisant référence à un incident avec la chanteuse Bebe Rexha la semaine dernière.

Alors qu’elle se produisait à New York, Rexha a été frappée au visage avec un téléphone, ce qui a entraîné l’arrestation d’un homme et la chanteuse a reçu des points de suture.

Pink est actuellement en tournée pour le Carnaval d’été.