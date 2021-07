La chanteuse Neha Kakkar revient sur le drame mystérieux de Disney+ Hotstar, Grahan – Regardez la vidéo | Nouvelles de la série Web

New Delhi : La chanteuse populaire Neha Kakkar a récemment regardé Hotstar Special – Grahan et a le sentiment que cela délivre un message fort avec une extrême sensibilité et sans effort. Inspiré de l’œuvre littéraire populaire « Chaurasi » de Satya Vyas, Grahan est disponible sur Disney+ Hotstar.

La chanteuse Neha Kakkar a déclaré: «J’ai récemment rattrapé tous les épisodes de Grahan et que puis-je dire – le spectacle est réconfortant et magnifique. J’étais complètement fasciné par la romance à l’ancienne de Rishi et Manu dans les années 1980, mais c’est l’histoire parallèle d’une enquête policière et d’une relation père-fille qui m’a vraiment ému. Il y avait tellement de scènes où j’ai dû faire une pause, soit parce que j’étais vraiment submergée par les émotions, soit pour appeler mon père et lui dire que je l’aime. Mon père a toujours été mon plus grand supporter et je lui dois tout mon succès. Le spectacle a de belles mélodies avec des paroles significatives, et délivre également un message fort – ‘Kise piche maran nalo changa ! kise lai jeena ae !’ – extrêmement sensible et sans effort. Je recommanderais totalement à tout le monde de regarder Grahan sur Disney + Hotstar.

Traversant deux histoires séparées par trois décennies mais reliées par une vérité, la dernière série Grahan sur Disney + Hotstar a été acclamée par la critique et les éloges du public pour son scénario exceptionnel, ses performances stellaires, ses personnages inoubliables et bien plus encore !

La série dramatique et mystérieuse révèle comment la réponse à une enquête actuelle réside dans une histoire d’amour révolue de Rishi et Manu et comment leurs vies se dénouent au fur et à mesure que l’histoire progresse.

Avec un drame intense et une romance attachante à parts égales, Grahan donne vie à un style de narration méthodique et nuancé qui va et vient dans le temps. Les acteurs Pavan Malhotra et Zoya Hussain forment un duo père-fille (Amrita et Gursevak) d’aujourd’hui; tandis que les acteurs Anshuman Pushkar et Wamiqa Gabbi (Rishi et Manu) font revivre la romance d’antan des années 80 dans ce drame-mystère.

La série met également en vedette les acteurs Teekam Joshi et Sahidur Rahman dans des rôles clés. Produit par Jar Pictures, Grahan a été réalisé par Ranjan Chandel avec Shailendra Jha comme showrunner. La série de 8 épisodes est maintenant en streaming exclusivement pour tous les abonnés de Disney + Hotstar.