La chanteuse Neeti Mohan et son mari Nihaar Pandya partagent les premières photos du nouveau-né et révèlent le nom du bébé ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la chanteuse populaire de Bollywood Neeti Mohan et son mari Nihaar Pandya ont accueilli un petit garçon au début du mois. La bonne nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux et maintenant le duo a laissé tomber les premières photos de leur nouveau-né.

La chanteuse Neeti Mohan s’est rendue sur Instagram et nom de bébé partagé dans la note : Tenir ses petites mains est de loin le contact le plus précieux que nous ayons jamais ressenti. ARYAVEER nous a choisis comme ses parents. Je n’aurais pas pu me sentir plus béni que ça. Il multiplie le bonheur et le sentiment de gratitude dans nos familles. Ravi et pour toujours reconnaissant @nihaarpandya

Le petit garçon a été nommé Aryaveer.

Neeti Mohan s’est mariée avec son petit ami de longue date Nihaar Pandya le 15 février 2019. Le mariage de conte de fées a eu lieu au majestueux palais Taj Falaknuma à Hyderabad.

Neeti et ses sœurs célèbres Shakti et Mukti Mohan ont organisé un enterrement de vie de jeune fille à Goa avant son mariage. Elle a été rejointe par Tahira Kashyap, la femme auteur d’Ayushmann Khurrana et d’autres amis proches.

Avant son grand mariage, les sœurs Mohan sont apparues dans l’émission de comédie populaire Kapil Sharma où Nihaar les a également rejointes et dans un style filmique qui lui a été proposé.