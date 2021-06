La chanteuse Neeti Mohan et son mari Nihaar Pandya ont eu un petit garçon ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la chanteuse de Bollywood Neeti Mohan et son mari Nihaar Pandya ont transformé leurs parents en un petit garçon ! Le duo a annoncé la nouvelle de l’arrivée du bébé sur les réseaux sociaux avec des messages adorables. Maman et bébé se portent bien.

La chanteuse Neeti Mohan est allée sur Instagram et a écrit : Notre famille, @nihaarpandya et moi sommes ravis d’avoir accueilli notre petit garçon hier. Tenir ce petit dans mes bras est le sentiment le plus surréaliste qui soit ! Toujours en train de couler. Nous sommes ravis et remercions tout le monde pour l’amour et les souhaits

Le fier mari Nihaar a écrit une note sincère : Ma belle épouse me donne la chance d’enseigner à notre petit garçon tout ce que mon père m’a appris. Elle continue de répandre de plus en plus d’Amour dans ma Vie chaque jour. Plus important encore, Neeti et notre nouveau-né sont à la fois en bonne santé et bien. Aujourd’hui, en ce jour nuageux / pluvieux à Mumbai,

Nous avons assisté à notre ‘SON-rise’ ..Avec les mains jointes, les Mohan et les Pandya remercient sincèrement Dieu, les médecins, la famille, les amis et tous les sympathisants sont très gentils de nous donner toujours des soins, de l’amour et du soutien immenses. Merci à tous Gratitude @neetimohan18 #gratitude #béni

Sœur Shakti Mohan dont plusieurs célébrités telles que Gauahar Khan, Tahira Kashyap entre autres ont souhaité le couple.

Neeti Mohan s’est mariée avec son petit ami de longue date Nihaar Pandya le 15 février 2019. Le mariage de conte de fées a eu lieu au majestueux palais Taj Falaknuma à Hyderabad.

Neeti et ses sœurs célèbres Shakti et Mukti Mohan ont organisé un enterrement de vie de jeune fille à Goa avant son mariage. Elle a été rejointe par Tahira Kashyap, la femme auteur d’Ayushmann Khurrana et d’autres amis proches.

Avant son grand mariage, les sœurs Mohan sont apparues dans l’émission de comédie populaire Kapil Sharma où Nihaar les a également rejointes et dans un style filmique qui lui a été proposé.