La chanteuse Milli Vanilli partage ses regrets et ses idées fausses après le scandale de synchronisation labiale

Fab Morvan, ancien chanteur de Milli Vanilli, s’exprime sur le scandale de la synchronisation labiale qui a secoué l’industrie musicale il y a plus de trois décennies.

En 1988, le producteur de disques Frank Farian a recruté les chanteurs en herbe Morvan, aujourd’hui âgé de 57 ans, et le regretté Rob Pilatus pour former le duo pop Milli Vanilli, qui est devenu célèbre moins d’un an plus tard. Leur premier album, sorti sous les titres « All or Nothing » en Europe et « Girl You Know It’s True » aux États-Unis, s’est vendu à des millions d’exemplaires et Milli Vanilli a remporté le Grammy Award du meilleur nouvel artiste en 1990.

Cependant, le succès du duo s’est arrêté brutalement en novembre de la même année lorsque Farian a révélé que Morvan et Pilatus n’avaient jamais chanté sur aucun de leurs disques et a annoncé qu’il les avait renvoyés. Morvan et Pilatus ont été blâmés pour cette tromperie et ont fait face à une avalanche de réactions négatives de la part des médias et des fans.

Réalisé par Luke Korem, le nouveau documentaire Paramount+ « Milli Vanilli » explore l’ascension fulgurante du duo et sa chute spectaculaire en disgrâce. Dans une interview avec Fox News Digital, Korem et Morvan ont partagé leurs réflexions sur les idées fausses du public sur le scandale.

« Ils pensaient connaître l’histoire », a déclaré Morvan. « Ils pensaient que nous l’avions planifié. »

Il a poursuivi : « Ils pensaient que nous étions chargés de tout organiser. Et à la fin, vous savez, nous avons attrapé la colère des médias. Et d’une manière ou d’une autre, mon problème était de savoir comment se fait-il que personne n’ait vraiment enquêté sur la véritable histoire derrière cette histoire. » Que s’est-il passé avec ça ? «

Après l’annonce de Farian, Milli Vanilli est devenu le premier artiste de l’histoire à voir son Grammy Award révoqué par la Recording Academy. Lors d’une conférence de presse à laquelle ont participé plus de 100 journalistes à Los Angeles, Morvan et Pilatus ont rendu leur Grammy Award et ont déclaré qu’ils avaient « conclu un pacte avec le diable », selon le Los Angeles Times.

Les deux hommes ont déclaré aux journalistes que leur label Arista Records avait pleinement connaissance du subterfuge, y compris le fondateur et président Clive Davis ainsi que d’autres dirigeants.

Dans un communiqué à l’époque, la marque avait nié ces allégations. « Arista Records et ses dirigeants ne savaient pas que Rob Pilatus et Fab Morvan ne chantaient pas sur l’album Milli Vanilli, et toute affirmation contraire est fausse et diffamatoire », a écrit la société.

Les représentants de Davis n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Lors de la conférence de presse présentée dans le documentaire, Morvan et Pilatus ont chanté et rappé pour prouver qu’ils pouvaient réellement se produire sur scène.

Dans son entretien avec Fox News Digital, Morvan a reproché aux médias de ne pas avoir donné suite aux affirmations des deux hommes et a accusé la presse d’être « partiale » à leur encontre.

« Cela m’a fait mal parce que pendant longtemps, je n’ai raconté cette histoire qu’en surface parce que je savais qu’à un moment donné, la bonne personne entrerait dans ma vie », a-t-il déclaré. « Luc et [producer] Bradley [Jackson]ils sont arrivés et ils voulaient aborder l’aspect humain et aussi ce qui se cache derrière, vous savez, le fonctionnement interne de l’industrie musicale et à quel point cela peut être brutal.

Morvan ajoute : « Et dans notre cas, c’est une évidence. ‘On va les utiliser même si on sait qu’ils ne chantent pas. Mais continuons le train de l’argent. Allons, allons, allons tant qu’on » «

« ‘Hé, Clive, tu le savais ? Oh, non, je ne savais rien' », taquina Morvan. « Et puis, vous voyez dans le documentaire, les dirigeants m’ont fait grincer des dents. Comme 30 ans plus tard, ‘C’est vraiment comme ça ? Allez, mec, parle.’ Mais il a fallu à Luke, vous savez, un peu de massage et de poussée. Et à la fin, allez, tu dois parler. »

Davis et Farian n’ont pas participé au documentaire. Selon Variety, le film présentait des entretiens avec d’anciens dirigeants d’Arista, Richard Sweret, Mitchell Cohen, Ken Levy et un quatrième ancien dirigeant anonyme.

Selon une analyse de The Wrap, les personnes interrogées avaient des versions différentes quant à savoir si le label était au courant de la tromperie. Cependant, Levy, un ancien vice-président senior, a affirmé que Davis et d’autres membres du label étaient au courant de l’imposture, selon le média.

Korem a déclaré à Fox News Digital qu’il était important pour lui de réaliser le documentaire car il pense que l’histoire de Milli Vanilli est « largement incomprise ».

« C’est aussi une histoire sur l’exploitation dans l’industrie musicale, quelque chose qu’aucun autre documentaire n’a montré auparavant », a-t-il ajouté. « Et donc ce que je voulais vraiment faire, c’est raconter l’histoire humaine de Rob et Fab et aussi enquêter pour montrer les personnes qui sont vraiment coupables dans la vente de cette tromperie. »

« Et aussi, quel était le mal ? Vous savez, je pense que le vitriol et la haine auxquels ils ont été confrontés pour avoir fait quelque chose qui consistait essentiellement à fournir du divertissement sont ridicules, surtout par rapport aux normes actuelles. »

Morvan et Pilatus luttaient tous deux contre la pauvreté et vivaient dans un projet de logement lorsqu’ils ont signé avec Farian. Dans son entretien avec Fox News Digital, Morvan a déclaré qu’ils étaient attirés par la perspective de l’argent et de la gloire et a admis qu’ils étaient d’accord avec l’escroquerie au début.

« Nous avons tout accepté », a-t-il déclaré. « Nous avons été séduits. Et au final, personne ne pensait que cela deviendrait quelque chose. »

Peu impressionné par les voix de Morvan et de Pilatus, Farian a fait appel aux chanteurs John Davis, Charles Shaw, Brad Howell et aux sœurs Jodie et Linda Rocco pour chanter le premier single de Milli Vanilli, « Girl You Know It’s True ».

Morvan a déclaré à Fox News Digital que lui et Pilatus avaient tenté de s’éloigner après le premier single. « Mais en essayant de nous en sortir, nous nous sommes approfondis parce que le succès est venu aux jeunes », a-t-il expliqué. « Soudain, vous obtenez cette renommée. Nous recherchions l’amour. »

« L’amour que nous n’avons pas reçu à la maison, nous l’avons obtenu en entrant dans l’industrie auprès des fans », a ajouté Morvan. « Et comme, ‘Aww, c’est incroyable.’ Vous avez faim ? Appuyez sur le numéro quatre, boum. Vous avez gâché votre chambre ? Boum, elle est nettoyée.

« C’est comme : ‘Wow, c’est comme un rêve.’ C’est comme un cauchemar de rêve. Nous ne connaissons pas les conséquences quand vous êtes jeune. C’est juste comme ça. Et puis nous payons, vous savez, vous payez plus tard. C’est comme ça. «

Après le scandale, Morvan et Pilatus forment le groupe Rob & Fab mais leur premier album éponyme est un échec commercial. Pilatus est tombé dans la toxicomanie et a passé du temps en prison pour agression, vandalisme et tentative de vol.

En 1998, le duo s’est réuni pour un album de retour de Milli Vanilli « Back and in Attack », qui présentait leur voix. Pilatus est décédé d’une overdose accidentelle de drogue à l’âge de 32 ans la veille de la sortie de l’album et celui-ci a ensuite été annulé.

Morvan a ensuite produit et enregistré son premier album solo « Love Revolution », sorti en 2003. En 2012, lui et le DJ et producteur néerlandais Muzikjunki ont formé le groupe Fabulous Addiction. Ils ont sorti trois singles dont « See the Light », « Ticket to Ride » et « Time Will Tell ».

Lors de son entretien avec Fox News Digital, Morvan a réfléchi à ce qu’il aurait fait différemment pour empêcher la chute de Milli Vanilli.

« J’aurais chanté », a-t-il déclaré. « Cela aurait changé toute cette équation. Mais il[Farian}n’ajamaisdemandéça »[Farian}neveraskedforthat »

« Et la façon dont fonctionne l’industrie musicale aujourd’hui… quand un artiste entre dans la machine, vous avez un auteur-compositeur, vous avez un producteur vocal, vous avez un producteur et vous travaillez avec l’artiste parce que vous avez l’impression : ‘Nous allons pour que cela se produise », a déclaré Morvan. « Ils vont croître le deuxième, le troisième et le quatrième, ils le feront. Mais rien de tout cela n’a été le cas. »

Morvan a affirmé que Farian « avait un plan » pour reproduire la pratique vocale qu’il utilisait lorsqu’il formait le groupe disco « Boney M », composé de Bobby Farrell, Liz Mitchell, Maizie Williams et Marcia Barrett, à la fin des années 1970. Seuls Mitchell et Barrett ont chanté sur les disques du groupe, Farian lui-même assurant le chant masculin.

Morvan s’est également demandé si lui et Pilatus méritaient réellement leur Grammy Award.

« C’est là une question controversée », a-t-il déclaré. « Les conditions pour gagner un Grammy sont les suivantes : ‘Avez-vous chanté sur le disque ?’ Non, donc non, mais pour la douleur et tout ce que j’ai enduré et ce que L’industrie l’ont fait derrière les rideaux… parce que, vous savez, ils ont enfreint les règles. Ils ont enfreint les règles »

Il a poursuivi : « Donc, quand vous faites un plus un égal, alors c’est comme, d’accord, vous y réfléchissez. Je ne vais pas répondre à cette question. Je ne peux pas vraiment dire que je l’ai mérité. Je ne peux pas dire ça. Mais les gens » J’ai fait l’équation de l’addition. Et réfléchissez-y, c’est tout. »

« Mais voyons ce qui se passera dans le futur. Vous savez, la musique est ma vie. Elle m’a sauvé la vie. Je fais toujours de la musique, je ne l’ai jamais quittée. Et les gens me découvriront comme un tout nouvel artiste. »