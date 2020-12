La chanteuse Michelle Branch a partagé son agonie après avoir subi une fausse couche dévastatrice à Noël.

Le gagnant du Grammy est marié à la star des Black Keys, Patrick Carney, et ils sont parents d’un fils, tandis que Michelle a une fille issue de son premier mariage.

Le couple attendait un autre enfant ensemble, mais Michelle a révélé qu’elle avait perdu le bébé à Noël.

Elle a partagé la triste nouvelle sur Instagram et a révélé que la fausse couche était survenue après un attentat à la bombe dans la ville de Nashville, dans le Tennessee, où elle vit avec sa famille.

Un camping-car chargé d’explosifs a explosé dans le centre-ville le matin de Noël, blessant trois personnes et faisant des ravages dans la rue bordée d’arbres.

Michelle a écrit: « Juste au moment où nous arrivions à la troisième place et rentrions à la maison (Une métaphore du baseball?! Je sais.)

«2020 était comme:« Non, je n’ai pas encore fini. Décembre a décidé de vraiment nous finir en beauté!







(Image: Instagram)



« Non, littéralement. Une bombe a explosé dans le centre-ville de Nashville hier. Et pour tordre encore un poignard dans mon cœur, j’ai vécu ma première fausse couche (ugh! Motherf *** er!). »

Cependant, Michelle a essayé de ne pas se vautrer dans son chagrin et elle a décidé de s’habiller, de boire du champagne avec sa famille et de passer une nuit agréable ensemble.

Elle a ajouté: «Entre les pleurs et la frénésie des biscuits de Noël, j’ai décidé de mettre du rouge à lèvres et une robe.







(Image: Instagram)



« Nous avons bu du champagne toute la journée. Nous avons préparé un repas incroyable et chanté des chansons de Noël blottis par un feu de cheminée. »

Michelle a continué à exprimer ses remerciements à sa famille pour s’être ralliée à elle pendant une année aussi difficile.

Elle a écrit: «Encore cinq jours jusqu’en 2021. Je boite jusqu’à la ligne d’arrivée. Ces gens, ma précieuse famille, mon mari, ma sœur et mes enfants ont été les MVP.







(Image: Instagram)



« Je ne pouvais pas imaginer passer une année isolée avec quelqu’un d’autre. Joyeux Noël à tous, xx. »

Michelle et Patrick ont ​​accueilli leur fils en 2018 et se sont mariés un an plus tard.

La chanteuse est également maman d’une fille issue de son premier mariage avec Teddy Landau, né en 2005.