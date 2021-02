THE MASKED Singer a démasqué Joss Stone en tant que Sausage alors qu’elle gagnait la série ce soir – battant Ne-Yo en tant que blaireau.

Plus tôt dans la finale de ce soir, la star de la JLS Aston Merrygold s’est révélée sous le masque de Robin alors qu’il terminait à la troisième place.

Sausage était le personnage le plus disputé tout au long de la compétition – avec des téléspectateurs avides convaincus que l’étoile mystérieuse était tout le monde, de Sheridan Smith à Stacey Solomon.

En fait, même le fiancé de Stacey, Joe Swash, était catégorique sur le fait qu’elle était secrètement dans l’émission, mais c’était le chanteur de 33 ans Joss tout le temps.

Les juges ne pouvaient pas en croire leurs yeux lorsque la dernière étoile a été révélée, l’animateur Joel Dommett continuant à laisser tomber la bombe selon laquelle la beauté était très enceinte sous son costume.

Il a dit: « C’est tellement fou de penser que vous avez fait tout ce spectacle alors que vous êtes lourdement enceinte, félicitations! », Les juges s’ouvrant sous le choc.

Joss a accueilli son premier enfant, sa petite fille Violet, à la fin du mois de janvier, et était enceinte de cinq mois lorsque l’émission ITV a été filmée en septembre.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle s’était inscrite à The Masked Singer, Joss a gloussé: « Pourquoi pas? La vie peut être trop sérieuse, nous devrions nous déguiser en Chips and Sausage et avoir une chanson. »

Elle a ajouté plus tard: « C’est le travail le plus drôle et le plus hilarant que j’aie jamais eu, j’ai tellement ri! »

Malgré le débat autour de son identité, un fan aux yeux d’aigle a déjà révélé tous les indices révélateurs qu’il s’agissait de Joss.

Celles-ci comprenaient les références à sa célèbre tournée mondiale de 200 arrêts, à son lieu de naissance à Douvres et aux titres de chansons de la star.

Un autre indice a mentionné que Sausage « ressemble à un cheval », ce qui pourrait être lié à Joss jouant Anne of Cleves dans le drame télévisé Les Tudors – avec le personnage historique souvent décrit comme ressemblant à l’animal.

Le blaireau du chanteur masqué s’est révélé être Ne-Yo

Et dans l’émission de ce soir, le personnage a laissé entendre qu’elle avait remporté un Grammy – que Joss avait empoché en 2007.

Pendant ce temps, la juge invitée Nicola Roberts – qui a remporté l’émission l’année dernière en tant que Queen Bee – a été stupéfaite de voir son idole adolescente Ne-Yo sous le masque du blaireau.

Badger avait été l’identité la plus difficile à cerner cette série – avec des juges et des téléspectateurs déchirés jusqu’à ce qu’il soit démasqué.

Alors que Nicola était convaincu que c’était le chanteur américain, d’autres suppositions tout au long de la série comprenaient James Blunt, Jamiroquai et Anderson Paak.