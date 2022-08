La chanteuse “lévitante” Dua Lipa nommée ambassadrice honoraire du Kosovo

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La chanteuse “Levitating” Dua Lipa a récemment été nommée ambassadrice honoraire du Kosovo.

Elle est née à Londres, mais ses deux parents étaient originaires du Kosovo. La famille a déménagé à Pristina, la capitale du Kosovo après avoir déclaré son indépendance en 2008. Lipa a fini par retourner à Londres à l’âge de 15 ans pour poursuivre sa carrière musicale.

La triple lauréate d’un Grammy a publié une série de photos d’elle sur son compte Instagram avec la présidente Vjosa Osmani-Sadriu alors qu’elle acceptait le titre.

“Hier après-midi, j’ai reçu le titre d’ambassadrice honoraire du Kosovo par notre Madame la présidente @vjosa.osmani”, a-t-elle écrit. “C’est un honneur et un privilège de pouvoir représenter mon pays partout dans le monde et de poursuivre mon travail et mes efforts à l’échelle mondiale pour voir que nous laissons notre marque et faisons la différence. La jeunesse du Kosovo mérite la lutte pour la libéralisation des visas, la liberté de voyager et de rêver grand. Merci.”

La publication Instagram de Lipa incluait la lettre qu’elle avait reçue du président de la République du Kosovo qui qualifiait la chanteuse de “modèle pour les filles et les femmes du monde entier en tant que militante franche et consciencieuse”. La présidente Vjosa Osmani-Sadriu a également publié des photos de la cérémonie sur son Instagram personnel.

Lipa a reçu le titre alors qu’elle se produisait au Sunny Hill Festival à Pristina, au Kosovo, un événement musical fondé par Lipa et son père Dukagjin Lipa.