L’épisode du week-end à venir de « Indian Idol Season 12 » de Sony Entertainment Television sera témoin de la présence de la personnalité éminente de l’industrie musicale et de la chanteuse légendaire – Asha Bhosle. Faisant une entrée remarquée, tous les concurrents accueilleront Asha Ji sur un tapis rouge tout en inondant la légende de fleurs. Alors que les juges Anu Malik et Himesh Reshammiya sont submergés par sa présence, le juge Sonu Kakkar sera vu devenir ému. Non seulement cela, l’hôte Aditya Narayan sera vu avec admiration partager la scène avec le maître chanteur et se remémorer avoir chanté une chanson spéciale de sa carrière avec elle.

Après avoir fait une entrée mémorable sur scène, Asha Bhosle mentionne: « J’ai beaucoup entendu parler d’Indian Idol et je voulais rencontrer tous mes musiciens, candidats et les regarder jouer des instruments et chanter en direct. Le spectacle est si populaire que vous voudriez « Je n’en sais pas autant que moi. Parce que tout le monde demande : « Avez-vous regardé cette émission ? » Ce spectacle a gagné beaucoup de popularité. »

Suite à cela, Aditya Narayan, devenu nostalgique, se souvient des premiers jours de sa carrière où il a eu l’opportunité de chanter sa deuxième chanson ‘Rangeela Re’ avec nul autre que le ‘Suro Ki Sartaj’ Asha Bhosle. Recréant le moment, Asha Ji et Aditya Narayan chanteront quelques lignes de la chanson la plus emblématique.

Faisant un voyage dans le passé et partageant son expérience de chant avec Asha Ji, Aditya Narayan a déclaré: « ‘Rangeela Re’ n’était que la deuxième chanson de ma carrière musicale et, avoir l’opportunité de chanter avec le vétéran Asha ji était un très grand affaire pour moi. J’ai grandi en écoutant ses chansons et en étant dans le même studio qu’elle, j’ai eu le trac. Cette soirée est doublement spéciale pour moi car sur les tournages d’Indian Idol 12, Asha ji et moi avons roulé la mémoire lane et a donné une performance impromptue sur la chanson de ‘Rangeela’. C’était comme si nous avions revécu ces jours. »

La présence d’Asha ji marquera le prochain épisode de « Indian Idol 12 » comme l’un des plus gros épisodes. Avec les concurrents, les juges Anu Malik, Sonu Kakkar et Himesh Reshammiya profiteront de la soirée sous la bénédiction de la plus grande de tous les temps – Asha Bhosle.