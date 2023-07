La chanteuse la plus riche d’Inde vaut Rs 200 crore, et ce n’est pas Shreya Ghoshal, Sunidhi, Asha Bhosle ou Neha Kakkar

La musique indienne et la scène de lecture ont parcouru un long chemin depuis les années 1950 et 1960, lorsque les chanteurs payaient à peine un centime. Les goûts de Lata Mangeshkar et Mohammed Rafi se sont battus pour leur juste part et les chanteurs d’aujourd’hui en récoltent les fruits. À tel point que de nombreux chanteurs à succès valent aujourd’hui plusieurs crores de roupies et facturent en lakhs par chanson. Cependant, ils ne tiennent toujours pas la chandelle à la chanteuse la plus riche d’Inde, dont la valeur nette ne vient pas du chant mais de l’entreprise familiale.

La chanteuse des plus riches de l’Inde

On pourrait supposer que les chanteurs à succès d’aujourd’hui comme Sunidhi Chauhan et Shreya Ghoshal ou des légendes comme Asha Bhosle seraient la chanteuse la plus riche de l’Inde. Bien que ces noms figurent dans le top 5, leur valeur nette est encore bien en deçà de la valeur nette de Tulsi Kumar. Le chanteur-entrepreneur a une valeur nette déclarée de 25 millions de dollars (Rs 200 crore). La femme de 37 ans est certainement une chanteuse à succès, mais elle est également la sœur du propriétaire de la série T, Bhushan Kumar, et aurait une participation dans l’entreprise familiale. Cette participation dans la société Rs 4000 crore lui donne une immense richesse.

Valeur nette de certaines des chanteuses indiennes les plus riches

Alors que Tulsi Kumar est la chanteuse la plus riche de l’Inde, Shreya Ghoshal n’est pas trop loin derrière avec une valeur nette rapportée d’environ Rs 180-185 crore. Sunidhi Chauhan, le rival et ami de longue date de Shreya, a également une valeur nette de plus de Rs 100 crore. La légende du chant Asha Bhosle a une valeur nette rapportée de plus de Rs 80 crore tandis que la nouvelle sensation Neha Kakkar vaut quelque part autour de Rs 40 crore.

Le chanteur le plus riche d’Inde



Mais même la valeur nette de Tulsi est pâle par rapport à l’homme qui est considéré comme le chanteur le plus riche de l’Inde. Mais il y a un hic car vous devez faire des accommodements avec le tag chanteur pour lui. La personne est AR Rahman, principalement un compositeur mais aussi un chanteur occasionnel. On dit que le compositeur légendaire a une valeur nette de plus de Rs 500 crore, bien plus élevée que même de nombreuses stars de Bollywood.