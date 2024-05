La chanteuse Kelly Rowland se retourne contre l’agent de sécurité alors qu’elle marche sur le tapis rouge

{{#rendered}} {{/rendered}}

Kelly Rowland n’a aucun problème à dire ce qu’elle pense.

Alors qu’il assistait à la première de « Marcello Mio » au Festival de Cannes mardi, l’ancien des Destiny’s Child s’est apparemment pris à un agent de sécurité alors qu’il marchait sur le tapis rouge.

Dans une série de photos, on voit un Rowland glamour posant et saluant les fans alors qu’il est sur le tapis. Cependant, les choses ont changé lorsque la chanteuse et actrice a gravi les escaliers avec l’aide d’une agente de sécurité qui lui ouvrait la voie.

On voit Rowland pointer un doigt près du visage de l’agent de sécurité tout en disant avec passion ce qu’elle pense.

Selon le Courrier quotidienRowland est devenue agitée après que l’agent de sécurité soit devenu trop « agressif » envers elle.

« Les personnes chargées d’aider les stars à fouler le tapis rouge étaient agressives et Kelly essayait de l’ignorer », a déclaré une source au média. « Par le temps [Rowland] » Je suis arrivée chez la dernière femme à qui elle avait eu ce coup parce qu’elle avait grondé Kelly et lui avait dit de bouger alors qu’elle essayait de saluer les fans et d’aider les paparazzi à se faire vacciner. «

Rowland « voulait apparemment fixer une limite claire » avec le personnel de sécurité, a affirmé la source au média. « Elle s’en fiche si elle apparaît comme une diva si elle sait qu’elle se défend elle-même. Elle n’est pas fausse. »

Les représentants de Rowland et du Festival de Cannes n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’interaction survient des mois après que Rowland aurait quitté le plateau de « Today » en raison de problèmes avec sa loge.

« Kelly et son équipe n’étaient pas contents. Ils n’aimaient pas la loge, alors ils ont décidé de la retirer du spectacle, la laissant [Hoda Kotb] sans hôte invité pendant l’heure de 10 heures du matin », a déclaré une source proche du dossier. Page six à l’époque.

En réponse, le représentant de Rowland a déclaré : «Divertissement ce soir »: « Après 28 ans de connaissance, Kelly Rowland reste l’une des humaines les plus gentilles et les plus aimables que j’aie jamais rencontrées et que j’ai eu la bénédiction de représenter. »

Par coïncidence, en 2020, Rowland a partagé ses réflexions sur annuler la culture.

« Dans cette ‘culture de l’annulation’ dans laquelle nous vivons, je suis TELLEMENT reconnaissante que Dieu ne m’ait JAMAIS annulé, et je suis sûr qu’il aurait pu plusieurs fois ! » a-t-elle déclaré sur Instagram à l’époque.

Rowland a ensuite exhorté ses abonnés sur les réseaux sociaux à essayer de ne pas porter de jugement.

« ESSAYONS de ne pas juger les autres », a-t-elle déclaré. « Honnêtement, nous n’avons ni l’espace ni l’autorité non plus ! N’oublions pas de diriger Avec amour et gentillesse, le monde a suffisamment de négativité pour que vous puissiez y verser davantage !

Elle a conclu son post avec le hashtag : « STOP TRYIN [SIC] ÊTRE DIEU. »