Jewel a stupéfié les fans lors d’une rare apparition télévisée, car elle a montré qu’elle avait à peine vieilli depuis plus de deux décennies.

La chanteuse de 46 ans était autrefois l’une des artistes les plus réussies du milieu des années 1990, ses chansons folkloriques résonnant avec les masses et ses beaux looks faisant d’elle l’une des chanteuses les plus photographiées de l’époque.

Dès qu’elle a attiré l’attention du public, Jewel a rapidement échappé aux projecteurs et à l’esprit des gens alors qu’elle trouvait trop le fardeau de la célébrité, elle disparaissait donc dans l’ombre.

Elle a atteint le sommet de sa renommée en 1995, lorsque son premier album Pieces of You est devenu un « must have » et que la chanteuse a vendu plus de 27 millions d’albums au cours de sa carrière.

Les téléspectateurs de l'émission Today de Channel Nine en Australie ont été ravis de la voir apparaître mercredi pour une rare interview.







(Image: Spectacle d'aujourd'hui)



Elle réfléchissait à sa brillante carrière à l’occasion du 25e anniversaire de son premier album et les téléspectateurs adoraient les looks de mannequins de la chanteuse alors qu’elle montrait que les années se sont écoulées avec à peine d’effet sur ses looks époustouflants.

La chanteuse, dont le nom complet est Jewel Kilcher, a parlé de son ascension vers la célébrité et de la façon dont elle s’est tournée vers l’écriture de chansons après qu’une tournure inquiétante des événements l’ait laissée sans abri et sans le sou.

Jewel a déclaré: « J’ai été découvert quand j’étais sans-abri. Je vivais dans ma voiture parce que je ne coucherais pas avec mon patron et il ne me donnerait pas mon chèque de paie. »







(Image: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images)



Elle a poursuivi: «Je me suis tourné vers l’écriture de chansons pour rompre avec l’habitude du vol à l’étalage. Je faisais du vol à l’étalage, principalement de la nourriture.

« J’ai réalisé que j’allais finir en prison ou mourir si je ne faisais rien. »

Elle a ajouté: « Ce disque était un médicament pour moi. Je n’ai jamais pensé que je pourrais être un auteur-compositeur pour gagner ma vie.

« Le disque a été considéré comme un échec la première année, puis Bob Dylan m’a emmené en tournée avec lui. »







(Image: La collection d'images LIFE via Getty Images)



Jewel a poursuivi: «Il croyait en ce que je faisais, a passé en revue mes chansons et m’a demandé pourquoi j’avais écrit certaines paroles.

« Je pensais que si personne d’autre au monde n’aimait mes chansons sauf Bob, c’était bien! »

Jewel a admis qu’elle avait écrit la plupart de son premier album alors qu’elle vivait dans sa voiture, mais l’album s’est ensuite vendu à plus de 12 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis, et sa vie a changé à jamais.

