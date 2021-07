La chanteuse Halsey montre son baby bump en pleine croissance dans une nouvelle vidéo

La chanteuse américaine Halsey a offert à ses fans une adorable photo d’elle-même montrant son bébé en pleine croissance tout en disant aux fans qu’elle était « prête » à devenir un parent pour la première fois n’importe quand maintenant.

S’inspirant de ses histoires Instagram, la double nominée aux Grammy Awards a partagé une photo sur laquelle on peut la voir enfiler un bikini noir tout en profitant du soleil.

« Trop chaud dehors. Beeeeen prêt. (Oui, c’est UN bébé lol) », a écrit Halsey à côté de la photo, plaisantant sur la taille de sa bosse. En janvier, Halsey a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec le petit ami du scénariste Alev Aydin. «

Surprise ! », a-t-elle écrit sur Instagram, publiant une photo de son baby bump à ce moment-là. Une source a déclaré au magazine People en février que « Halsey est très excitée à propos du bébé » et après l’annonce de la grossesse, « elle porte maintenant des vêtements qui mettent en valeur sa jolie bosse.

« La star de 26 ans a parlé ouvertement de ses difficultés à tomber enceinte dans le passé. Sur une note connexe, elle a révélé dans une interview en 2016 qu’elle avait fait une fausse couche avant une représentation un an plus tôt, mais elle est toujours montée sur scène.

« Pourquoi est-il correct de spéculer et de porter un jugement sur la fertilité et la conception ? Ma grossesse était planifiée à 100% et j’ai fait de gros efforts pour ce bébé. Mais je serais tout aussi heureuse même si c’était d’une autre manière », a écrit Halsey à son sujet. Instagram Story en mars, selon le magazine People.

La chanteuse ‘Without Me’ a récemment annoncé ‘un autre travail d’amour’ qu’elle s’apprêtait à livrer, révélant le titre de son quatrième album studio, ‘If I Can`t Have Love, I Want Power’, qui est produit par Nine Trent Reznor et Atticus Ross de Inch Nails.