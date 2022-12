La chanteuse et compositrice née au Nouveau-Brunswick Shirley Eikhard est décédée à 67 ans

L’auteure-compositrice-interprète canadienne Shirley Eikhard, dont le morceau séduisant “Something to Talk About” a donné à Bonnie Raitt son plus grand succès et une victoire aux Grammy Awards, est décédée après une bataille contre le cancer.

Une amie de longue date, Deborah Duggan, a déclaré que le musicien était décédé tôt jeudi dans un hôpital d’Orangeville, en Ontario. entourée de ses proches. Elle avait 67 ans.

Eikhard, née à Sackville, au Nouveau-Brunswick, a goûté au succès au début de son adolescence lorsqu’Anne Murray a enregistré sa chanson de 1971 « It Takes Time », ce qui en a fait un hit canadien.

Un an plus tard, le premier album éponyme d’Eikhard, sorti alors qu’elle n’avait que 16 ans, lui a donné un nouvel élan. Elle a ensuite remporté les prix Juno de l’artiste country féminine en 1973 et 1974.

Eikhard a sorti plusieurs albums dans les années qui ont suivi, mais “Something to Talk About” de Raitt a offert une tournure inattendue.

Initialement destiné à Murray, les producteurs du chanteur de la côte Est ont opposé leur veto au morceau au milieu des années 1980, affirmant qu’il n’était pas digne d’être frappé.

Plusieurs années plus tard, il atterrit entre les mains de Raitt, qui l’enregistra pour son album de 1991 “Luck of the Draw”.

“Something to Talk About” a atteint la cinquième place du Billboard Hot 100 cette année-là et a valu à Raitt un Grammy pour la meilleure performance vocale pop pour une artiste féminine.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 décembre 2022.