La chanteuse et actrice Olivia Newton-John est morte à 73 ans

La chanteuse et actrice australienne d’origine britannique Olivia Newton-John est décédée lundi à l’âge de 73 ans, selon une publication sur son compte Instagram.

“Dame Olivia Newton-John, 73 ans, est décédée paisiblement ce matin dans son ranch du sud de la Californie, entourée de sa famille et de ses amis”, a annoncé son mari, John Easterling, dans le post.

La famille de Newton-John n’a donné aucun détail sur la cause de sa mort mais l’a décrite comme “un symbole de triomphes et d’espoir depuis plus de 30 ans partageant son parcours avec le cancer du sein”.

La Graisse star a reçu un diagnostic de cancer en 1992 et a suivi un traitement réussi avant que le cancer ne revienne en 2017.

Newton-John est née à Cambridge, en Angleterre, en 1948. Sa famille a déménagé à Melbourne, en Australie, quand elle avait cinq ans.

Sa carrière de chanteuse a commencé lorsqu’elle était une jeune adolescente, interprétant de la musique pop et country, y compris son hit en tête des charts Physique.

Elle a atteint la célébrité en jouant Sandy aux côtés de Danny de John Travolta dans la comédie musicale de 1978 Graisse, remportant une nomination aux Golden Globe de la meilleure actrice.

Au cours de ses cinq décennies de carrière, Newton-John a remporté quatre Grammy Awards et vendu plus de 100 millions d’albums, selon son site.

Newton-John a une fille, Chloé Lattanzi.