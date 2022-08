La chanteuse épouse la réalisatrice Taika Waititi – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Rita Ora est maintenant une femme mariée, selon un nouveau rapport ! Le soleil affirme que la chanteuse britannique de 31 ans a épousé secrètement un réalisateur néo-zélandais Taika Waititi46 ans, après un an et demi de fréquentation, dans ce qu’une source du point de vente a décrit comme une cérémonie “intime”. HollywoodLa Vie a contacté leurs représentants pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore confirmé.

“C’était une cérémonie vraiment intime et super spéciale pour tout le monde là-bas”, aurait déclaré la source Le soleil. “Leurs proches peuvent voir à quel point ils sont fous amoureux. Bien qu’elle vive sous les projecteurs, Rita est déterminée à garder la relation aussi privée que possible et ne voulait pas faire une grande chanson et danser sur le mariage.

Le point de vente affirme également qu’ils organiseront une autre célébration beaucoup plus médiatisée. “Une grande fête de style showbiz est prévue pour célébrer, mais ne vous attendez pas à ce qu’elle soit fouettée au magazine le plus enchérissant”, aurait déclaré la source à la publication. Pendant ce temps, ont-ils poursuivi, Rita est de retour aux affaires. “Rita est déjà de retour en studio pour travailler sur son troisième album, sa dernière session étant avec AvaMax et Noé Cyrus‘ écrivain Rollon.”

Rita et Taika ont officialisé leur romance pour la première fois en août 2021, environ trois mois après les premières rumeurs de rencontres. Ils ont finalement confirmé que leur relation était la vraie affaire lorsqu’ils ont assisté à La brigade suicide première ensemble. Depuis lors, le couple a vécu de nombreux moments spéciaux ensemble, y compris la fête du 46e anniversaire de Taika au cours de l’été. C’est à cet événement que Rita a officialisé la romance sur Instagram.

Comme les fans s’en souviennent peut-être, la romance de Rita et Taika a vraiment explosé en mai 2021, lorsqu’ils ont tous deux été photographiés emballant sur le PDA avec Thor : Amour et tonnerre étoile Tessa Thompson en Australie. Taika a finalement abordé les photos qui ont fait le buzz pour la première fois en juillet. “Je pense que dans le monde d’Internet, tout s’en va assez vite”, a-t-il expliqué. «Et aussi, est-ce si grave? Non, pas vraiment. Je ne faisais rien de mal. C’est bon.”