La chanteuse Ellie Goulding et son mari Caspar Jopling accueillent leur premier enfant, un nouveau père fait une annonce

L’auteure-compositrice-interprète anglaise Ellie Goulding a accueilli son premier enfant avec son mari Caspar Jopling. Le nouveau papa de 29 ans a annoncé la nouvelle dimanche sur sa story Instagram. Il a écrit: «Maman et bébé sont en bonne santé et heureux».

Jopling a ajouté: « Je ne m’adresse jamais à l’attention du public qui accompagne le travail d’Ellie. Mais pendant ce moment magique et personnel, nous apprécierions vraiment de pouvoir profiter de notre vie privée … Merci x. »

Il a également partagé une capture d’écran d’une recherche Google sur la «population mondiale 2021», en rayant le numéro et en ajoutant le sien.

Le ‘Aime-moi comme tu le faisLa chanteuse a annoncé sa nouvelle excitante de bébé en février alors qu’elle était enceinte de 30 semaines.

Le magazine People a rapporté que le nominé aux Grammy Awards avait déclaré à Vogue dans une interview, « l’idée de tomber enceinte ne semblait pas être une réalité. » Goulding a noté qu’elle et son mari l’ont découvert alors qu’ils célébraient leur premier anniversaire en août. «Devenir enceinte m’a fait me sentir humaine. Je veux un meilleur mot que féminin, [but] J’ai des courbes que je n’ai jamais eues auparavant. J’en profite. Mon mari aime ça », a-t-elle ajouté.

Comme le rapporte le magazine People, expliquant pourquoi elle a attendu jusqu’à son troisième trimestre pour annoncer la nouvelle du bébé, Goulding a déclaré qu’elle «avait besoin de temps pour comprendre».

« Je me suis toujours définie comme une musicienne en tournée. C’est ce que je suis et ce que je fais. Etre mère n’était pas dans mon état d’esprit, je n’ai jamais senti qu’une femme devait être définie par la maternité, » le 34- a déclaré un chanteur d’un an lors d’une interview en mars avec The Telegraph.