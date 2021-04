La star scandaleuse de Tatu, Yulia Volkova, se bat pour devenir députée russe après avoir abandonné la pop pour la politique.

L’ancien membre du scandaleux duo «lesbien» prévoit de se présenter aux élections législatives de septembre pour affronter les rivaux de Vladimir Poutine.

La star de Tatu, Yulia Volkova, promet de devenir députée russe

Yulia (à gauche) est devenue célèbre en tant que moitié du duo pop adolescent scandaleux

Et elle a déjà le soutien de responsables de Russie unie – le grand parti au pouvoir du pays.

«J’ai fait le premier pas», a-t-elle déclaré, jurant que les ennemis politiques de Poutine «ne nous rattraperont pas».

Cependant, elle n’a pas donné plus de détails sur son manifeste politique ou ses opinions.

Il y a dix-huit ans, elle et son coéquipier Lena Katina ont provoqué une tempête lorsqu’ils ont fait irruption sur la scène internationale sous le nom de Tatu.

Ils ont provoqué la controverse à travers l’Europe en s’embrassant et en se câlinant sur scène tout en portant des uniformes scolaires étriqués.

Les groupes d’enfants ont réagi avec indignation en affirmant que leur acte était un coup de marketing favorisant l’homosexualité chez les adolescents vulnérables.

En Grande-Bretagne, elle a rendu furieux Richard Madeley et Judy Finnigan qui ont lancé une campagne pour interdire une vidéo pop les montrant se défouler sous la pluie pour leur chanson No1 All The Things She Said.

ITV a refusé de lire le clip sur le CD de l’émission musicale matinale d’Ant and Dec: UK, insistant: «Ce n’est pas vraiment adapté aux enfants.»

Elle a déjà le soutien de responsables du parti Russie unie

Après la séparation du groupe pop en 2011, Volkova s'est lancé dans une carrière solo

Elle a juré d'affronter les rivaux politiques de Vladimir Poutine

À leur apogée, Volkova et Katina, toutes deux âgées de 36 ans, ont défié leurs critiques et ont dominé les charts dans de nombreux pays occidentaux ainsi qu’en Russie.

Sergueï Perminov, secrétaire adjoint du conseil général de Russie unie, a confirmé que Volkova avait été inscrit à une primaire ouverte pour être candidat au parlement du pays – ou à la Douma d’État – d’Ivanovo.

«Volkova participe», a-t-il déclaré. «Nous sommes un parti ouvert – nous invitons tout le monde à participer à notre procédure de sélection, candidats audacieux, intéressants, brillants, honnêtes, professionnels.

«Les gens décideront qui est digne de les représenter à la Douma d’État.»

L’élection est susceptible de faire l’objet de nombreuses critiques au milieu de l’interdiction des partisans de l’ennemi emprisonné de Poutine Alexei Navalny dont la fondation FBK est sur le point d’être officiellement qualifiée d ‘«extrémiste», ce qui la rend illégale.

Pendant ce temps, les partis pro-Poutine cherchent à recruter de nouveaux candidats loyalistes pour leur donner un nouveau visage.

Après la séparation du groupe pop en 2011, Volkova s’est lancée dans une carrière solo en tant que chanteuse et actrice.

Il y a deux ans, elle a fait la une des journaux après que les fans l’ont critiquée pour chirurgie plastique qui « a changé son visage » et lui a donné un air « effrayant ».

Elle a joué une fois sur la couverture de la version russe de Playboy

Sergei Perminov a confirmé que la star s'était inscrite pour être candidate

Ils ont affirmé qu’elle avait une «beauté naturelle» maintenant remplacée par un «look caoutchouc» car elle perdait également du poids.

L’un d’eux a posté: «Michael Jackson est vivant.»

Un fan russe de sexe masculin l’a qualifiée d ‘«épouvantail» tandis qu’une adepte se plaignait: «Pourquoi vous êtes-vous fait faire les joues et les lèvres?

«Allez-vous laisser quelque chose de naturel? N’est-il pas clair pour vous que vos fans n’aiment pas ça….?

«C’est effrayant de te regarder. Tu n’as pas 70 ans. Vous êtes trop jeune pour subir une chirurgie plastique et faire vos lèvres….

Mais en dépit d’être critiquée, la star s’est dite «contente» des résultats.

En 2016, Volkova a annoncé qu’elle avait vaincu un cancer de la thyroïde et avait dû subir des chirurgies en Allemagne et en Corée du Sud avant de retrouver sa voix chantante.

Volkova et Katina se sont retrouvées à l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver russes en 2014.





Alors que Tatu était considérée comme un faux phénomène lesbien, Volkova a suggéré beaucoup plus tard qu’elle était bisexuelle.

«J’aime toujours les garçons et les filles», dit-elle.

«Même mon mari actuel Volodia, assis en face de moi, confirmerait qu’il connaît mes histoires avec les filles.

«Pour moi, c’est un problème d’actualité. Tout récemment, j’ai eu une petite amie qui me plaisait. Ce n’est même pas les échos du passé, c’est ce dans quoi je vis maintenant.