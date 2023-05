La chanteuse d’opéra tchèque Soňa Červená est décédée à 97 ans

PRAGUE – Soňa Červená, une chanteuse d’opéra tchèque connue pour avoir joué Carmen et plus de 110 rôles à San Francisco et dans d’autres opéras derrière le rideau de fer, est décédée. Elle avait 97 ans.

En Occident, Červená était basée à l’Opéra de Francfort, mais elle s’est fait connaître pour ses performances invitées dans de nombreux opéras en Europe et aux États-Unis, notamment à Vienne, Milan, Paris, Amsterdam, Los Angeles, Chicago et des festivals à Bayreuth et Glyndebourne et bien d’autres.