La chanteuse devient brune après blonde – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Avant, j’étais… blonde ! Miley Cyrus a fait ses débuts avec ses nouveaux cheveux noirs après plus d’une décennie de mèches plus claires.

« [Sabato De Sarno]félicitations pour votre magnifique premier spectacle en tant que directeur créatif [for Gucci]. Votre cœur magnifique a été montré dans chaque point. Je t’aime et je suis si fier. Maintenant, donne-moi tout », a écrit la chanteuse de « Flowers », 30 ans, via Instagram le 24 septembre. Elle a partagé trois photos d’elle dans un manteau noir surdimensionné, un collier de diamants et un sac à main rouge de la marque emblématique.

Les fans ont inondé les commentaires ravis de son nouveau look. « Miley est à nouveau brune !!! » un fan a écrit tandis que quelqu’un d’autre a ajouté: « J’ai l’impression d’être à nouveau en 2008. » Un autre utilisateur s’est exclamé : « OMG, tu es à nouveau totalement brun. J’attends ce moment depuis environ 10 ans !

Miley avait les cheveux châtain foncé pendant des années lorsqu’elle jouait sur Disney Channel Hannah Montana. Au fur et à mesure qu’elle s’éloignait du réseau et mettait à jour son image, elle a commencé à éclaircir progressivement ses cheveux. En 2012, elle était blonde platine et a toujours porté cette couleur. En 2021, elle a commencé à jouer avec le look bicolore, et tout en gardant la couleur blonde dans ses couches supérieures, elle a teint le bas de ses cheveux en noir.

On dirait que Miley est entrée dans une nouvelle ère – avec ses cheveux et sa musique ! Elle a sorti son huitième album studio, Des vacances d’été sans fin, en mars. Elle a ravi les fans en août avec la sortie d’un nouveau single, « Used to Be Young », et en annonçant la sortie de « Backyard Sessions », des performances de son dernier album. Cependant, elle ne partira pas en tournée pour promouvoir sa musique, une décision très réfléchie.

« Ce que les gens ne comprennent pas vraiment à propos des tournées, c’est que le spectacle ne dure que 90 minutes, mais c’est votre vie. Si vous jouez à un certain niveau d’intensité et d’excellence, il devrait y avoir une quantité égale de récupération et de repos », a expliqué la chanteuse « Jaded » dans sa série TikTok « Used to Be Young » en août. « Il y a un certain niveau d’ego qui doit jouer un rôle et je pense qu’il est surexploité lorsque je suis en tournée. Et une fois allumé, difficile de l’éteindre. Je pense que lorsque vous entraînez votre ego chaque soir à être actif, c’est le commutateur le plus difficile à désactiver pour moi.

Le Dernière chanson L’actrice a expliqué que les tournées peuvent devenir une distraction pour créer de la nouvelle musique.

« Avoir chaque jour la relation entre vous et les autres humains en tant que sujets et observateurs n’est pas sain pour moi car cela efface mon humanité et ma connexion », a-t-elle poursuivi. « Et sans mon humanité et ma connexion, je ne peux pas être un auteur-compositeur, ce qui est ma priorité. »